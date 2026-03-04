Municipio de Querétaro y Alcaldía Cuauhtémoc firman Acuerdo de Amistad

Buscan intercambiar y replicar prácticas exitosas en materia de seguridad, servicios públicos, recuperación de espacios, entre otras.

Con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y promover el intercambio de experiencias exitosas en beneficio de los ciudadanos, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, firmaron un Acuerdo de Amistad.

Felifer Macías destacó que esta alianza consolida una etapa de coordinación entre gobiernos locales que colocan el orden y el respeto al Estado de Derecho como base de la convivencia social. Además, señaló que el cumplimiento de reglamentos, leyes y principios institucionales permite construir ciudades más seguras, con mejores servicios y mayores oportunidades para las familias.

Subrayó que Querétaro comparte con la alcaldía Cuauhtémoc la visión de consolidar administraciones eficientes, con presencia en la calle y enfoque en resultados en seguridad, desarrollo económico, servicios públicos, cultura y turismo, y destacó que el Acuerdo de Amistad establecerá mesas de trabajo permanentes para intercambiar políticas públicas y fortalecer programas, a partir de una coordinación institucional basada en el orden, la cercanía y la responsabilidad.

Alessandra Rojo de la Vega afirmó que la cooperación entre gobiernos fortalece las capacidades institucionales y contribuye a consolidar un modelo de administración que atiende el orden, la legalidad y la atención directa con la gente, y reiteró que gobernar con responsabilidad implica asumir decisiones firmes para procurar que el espacio público funcione, que la autoridad cumpla su papel y que la ciudadanía viva con mayor tranquilidad.

“Querétaro y Cuauhtémoc no están compitiendo, están compartiendo y eso deberíamos de hacer mucho: compartir experiencias para mejorar la vida de nuestra gente, estrategias para mejorar las calles, modelos para fortalecer la seguridad, buenas prácticas para ser gobiernos mucho más eficientes, y siempre poniendo en el centro que la gente viva mejor (…)cuando se construyen puentes entre gobiernos, pasan cosas muy poderosas, se recuperan más espacios públicos, se profesionaliza el servicio público, se mejora la seguridad, se combate el miedo en las calles”, expresó la alcaldesa durante la firma.