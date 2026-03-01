Lectura 3:00 min
México conmemora el 8M 2026: derechos, justicia y acción por las mujeres
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer pone nuevamente en la mira las desigualdades que viven las mujeres en todos los ámbitos de su vida.
El 8 de marzo de 2026 se acerca y en todo el país se amplifica la preparación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que cada año reúne a mujeres, niñas y personas aliadas para exigir avances reales en igualdad de derechos, justicia contra las violencias de género y oportunidades plenas de participación en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
El tema global de este año, promovido por ONU Mujeres, es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, un llamado a derribar las barreras estructurales que aún limitan el acceso igualitario a la justicia y los derechos humanos.
Las organizaciones feministas, colectivas sociales y diversas instituciones en México y el mundo retoman el lema para articular acciones y reflexiones que visibilizan las desigualdades y discriminación persistentes que enfrentan millones de mujeres.
A pesar de los avances legales y sociales, ONU Mujeres advierte que este año las mujeres aún poseen solo cerca del 64 % de los derechos jurídicos que ya son reconocidos a los hombres, lo que evidencia la urgencia de acelerar una transformación real en políticas públicas, sistemas judiciales y prácticas sociales.
Llamado global
Desde su proclamación por la Organización de las Naciones Unidas, el 8 de marzo se consolidó como una fecha internacional para reconocer el papel de las mujeres en la historia y para reclamar la eliminación de desigualdades estructurales.
El lema de este 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, refleja que aun cuando se alcanzaron avances en diferentes regiones del mundo, existen obstáculos legales y culturales que dificultan que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos humanos.
Organizaciones civiles, grupos feministas y sectores académicos han insistido en que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad sustantiva, especialmente en ámbitos como la justicia, la participación política y económica, la seguridad y la erradicación de la violencia de género.
La conmemoración de este día en México tiene ese mismo sentido: visibilizar que el camino hacia la justicia y la igualdad aún tiene retos pendientes y que se necesita acción conjunta de gobierno, sociedad civil y ciudadanía para avanzar de manera significativa.
Acciones y reflexiones
En México, colectivas y movimientos feministas ya dieron a conocer las convocatorias de marchas y expresiones artísticas en el marco del 8M 2026, con demandas que van desde la exigencia de justicia por casos de feminicidio y desapariciones, hasta la demanda de políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y la protección contra las violencias.
Además de las movilizaciones, diversas instituciones tienen programadas actividades culturales, educativas y de reflexión que fortalecen la comprensión de los desafíos que enfrentan las mujeres en el país.
Estos eventos resaltan la importancia de considerar el 8 de marzo no sólo como una jornada de protesta, sino como un espacio de diálogo, memoria histórica y compromiso con las transformaciones sociales necesarias.