México conmemora el 8M 2026: derechos, justicia y acción por las mujeres

El 8 de marzo de 2026 se acerca y en todo el país se amplifica la preparación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que cada año reúne a mujeres, niñas y personas aliadas para exigir avances reales en igualdad de derechos, justicia contra las violencias de género y oportunidades plenas de participación en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

El tema global de este año, promovido por ONU Mujeres, es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, un llamado a derribar las barreras estructurales que aún limitan el acceso igualitario a la justicia y los derechos humanos.

Las organizaciones feministas, colectivas sociales y diversas instituciones en México y el mundo retoman el lema para articular acciones y reflexiones que visibilizan las desigualdades y discriminación persistentes que enfrentan millones de mujeres.

A pesar de los avances legales y sociales, ONU Mujeres advierte que este año las mujeres aún poseen solo cerca del 64 % de los derechos jurídicos que ya son reconocidos a los hombres, lo que evidencia la urgencia de acelerar una transformación real en políticas públicas, sistemas judiciales y prácticas sociales.

Llamado global

Desde su proclamación por la Organización de las Naciones Unidas, el 8 de marzo se consolidó como una fecha internacional para reconocer el papel de las mujeres en la historia y para reclamar la eliminación de desigualdades estructurales.

El lema de este 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, refleja que aun cuando se alcanzaron avances en diferentes regiones del mundo, existen obstáculos legales y culturales que dificultan que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos humanos.

Organizaciones civiles, grupos feministas y sectores académicos han insistido en que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad sustantiva, especialmente en ámbitos como la justicia, la participación política y económica, la seguridad y la erradicación de la violencia de género.

La conmemoración de este día en México tiene ese mismo sentido: visibilizar que el camino hacia la justicia y la igualdad aún tiene retos pendientes y que se necesita acción conjunta de gobierno, sociedad civil y ciudadanía para avanzar de manera significativa.

Acciones y reflexiones

En México, colectivas y movimientos feministas ya dieron a conocer las convocatorias de marchas y expresiones artísticas en el marco del 8M 2026, con demandas que van desde la exigencia de justicia por casos de feminicidio y desapariciones, hasta la demanda de políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y la protección contra las violencias.

Además de las movilizaciones, diversas instituciones tienen programadas actividades culturales, educativas y de reflexión que fortalecen la comprensión de los desafíos que enfrentan las mujeres en el país.

Estos eventos resaltan la importancia de considerar el 8 de marzo no sólo como una jornada de protesta, sino como un espacio de diálogo, memoria histórica y compromiso con las transformaciones sociales necesarias.