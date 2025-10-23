Kenia López Rabadán pide incluir a diputados en "Cuarto de Junto" durante revisión del T-MEC

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), solicitó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que durante la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las y los diputados federales puedan incorporarse al llamado "Cuarto de Junto".

Por medio de una misiva, López Rabadán llamó al titular de Economía a contemplar la participación de una Comisión Plural de diputados, con el fin de fortalecer la legitimidad democrática de este acuerdo comercial y garantizar que “los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC cuenten con respaldo institucional y un adecuado seguimiento presupuestal”.

La panista, en su calidad de Presidenta de la Cámara de Diputados, reiteró que los legisladores participarían en su calidad de representantes de la Nación y responsables de las decisiones presupuestales y de política económica.

“La integración de esta comisión en el mecanismo de acompañamiento técnico y político a las negociaciones comerciales, conocido como Cuarto de al lado, fortalecería la legitimidad democrática de los acuerdos y permitiría una interlocución más directa entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”, señaló.

Sobre este asunto, el líder parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo desconocer la carta de Kenia López Rabadán, no obstante, señaló que esa solicitud ya la había realizado el coordinador de Operación Política de su bancada, el diputado Pedro Haces Barba, quien también se ha encargo de dar seguimiento a la renegociación del T-MEC.

“No conozco la carta de Kenia, conozco la solicitud de Pedro Haces para que la Junta pueda, mediante acuerdo, constituir este grupo de seguimiento al T-MEC, que debe ser complementario y que vamos a verlo el lunes de la semana próxima”, añadió.

Resaltan comercio bilateral entre México y Canadá

En el marco de los trabajos del Grupo de Amistad de México-Canadá de la Cámara de Diputados, Haces Barba expresó que la coyuntura actual relacionada con el T-MEC vuelve a poner a ambas naciones en un punto de definición en materia comercial.

“Hemos sentido esa presión. Y lejos de alejarnos, esas circunstancias nos han acercado, como ya ocurrió en las negociaciones del T-MEC, cuando los equipos de Justin Trudeau y Andrés Manuel López obrador supieron mantenerse unidos hoy, esa unidad vuelve a ser indispensable”, expresó ante el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González.

De acuerdo con el líder morenista, a 25 años de que se integró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el comercio bilateral entre México y Canadá creció más de 80%, alcanzando casi 40 mil millones de dólares.

En este contexto, destacó la creación del programa de trabajadores agrícolas temporales que van a Canadá y por el cual cada año más de 25 mil trabajadores mexicanos viajan a dicho país para apoyar la producción de sus campos, “siendo un modelo de migración laboral ordenada y segura”.

Mientras que “hoy Canadá es uno de los principales inversionistas en nuestro país, sobre todo en sectores estratégicos como la minería, la energía y los servicios financieros. México se ha convertido en el tercer socio comercial de Canadá, sólo detrás de Estados Unidos y China”.

En otro asunto, Pedro Haces dio a conocer que en días pasados se reunión con el CEO Global de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, quien, según el morenista, reconoció a México como un punto estratégico para Mazda, ello al señalar que su planta en Guanajuato es la más grande fuera de Japón.

Incluso, sostuvo que Moro subrayó que dicha planta “se encuentra al mismo nivel que la de Hiroshima, gracias a la calidad, disciplina y compromiso de los obreros mexicanos”.

Finalmente, Haces Barba expresó que la presencia del CEO de Mazda en las oficinas de la la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) “es una muestra clara de la confianza de la empresa automotriz japonesa en el sindicalismo moderno que encabeza la confederación“.