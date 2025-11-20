Jueza aplaza decisión sobre libertad anticipada de Javier Duarte

Será hasta mañana, durante una cuarta audiencia en el Reclusorio Norte, cuando la jueza de control Ángela Zamorano Herrera decida si concede la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien purga condena por asociación delictuosa y lavado de dinero.

La defensa del reo argumenta que su cliente ya cumplió el 95% de la condena de nueve años de prisión que le fue impuesta.

Tras 12 horas de interrogatorios, receso incluido, la jueza fijó la audiencia definitiva para mañana a las cinco de la tarde.

Con el propósito de evitar que Duarte abandone la cárcel anticipadamente, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó media docena de testigos junto con la fiscalía de Veracruz.

De viva voz, el preso negó diversas acusaciones en su contra, entre otras haber presentado una denuncia contra Tarek Abdalá, secretario de finanzas durante su gobierno, quien habría manifestado temor por la posible liberación ya que podría tomar represalias en su contra o de sus familiares.

“Yo nunca he denunciado a Tarek Abdalá, el documento no tiene mi firma y cualquiera pudo haber presentado esa denuncia con una firma que no es mía”, dijo.

También negó haber publicado mensajes vía Twitter, hoy X, durante su reclusión, puesto que no tiene cuenta de esa red social.

“Yo no tengo cuenta de Twitter, dice la leyenda que yo puse ahí o que lo dicté, la misma leyenda puede decir que se lo dicte al presidente (Donald) Trump, pero no por eso lo van a creer”, se mofó.

Rechaza acusaciones

A pesar de que uno de los testigos en su contra aseguró que en su celda de fue decomisado un módem de banda ancha, alcohol sólido y memorias USB, arguyó:

“En ningún momento en mis ocho años (preso), yo he tenido un celular. Por lo tanto, yo no tengo Twitter; alguien lo habrá hecho aprovechando mi nombre”.

Rechazó también las acusaciones del fiscal Manuel Granados respecto de que es responsable del robo de 60,000 millones de pesos.

“¿De dónde lo saca? A mí no se me acusa de robarme ningún centavo”, devolvió.