Hombre dispara contra turistas en Teotihuacán

Las autoridades mexicanas informaron que, tras el ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, el saldo de víctimas es de dos personas muertas, una mujer de nacionalidad canadiense y el presunto agresor; además de 13 lesionados, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas en distintos centros médicos.

Tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar en Ixtapaluca, tres más en el hospital de Axapusco, Estado de México, y dos en el hospital ABC en la Ciudad de México. Otras cinco personas ya fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados.

El Gabinete de Seguridad detalló que entre los heridos se encuentran ciudadanos de Colombia, Canadá, Rusia, Brasil y Estados Unidos, quienes presentan lesiones por arma de fuego y daños musculoesqueléticos.

Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desplegó personal en hospitales para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familiares, mientras que el gobierno federal mantiene contacto con embajadas y representantes diplomáticos debido a que entre los afectados hay personas de diversas nacionalidades.

Indagatoria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”, señaló mediante su cuenta de la red social X, al tiempo que informó que su gobierno mantiene contacto con la embajada de Canadá.

Asimismo, instruyó al Gabinete de Seguridad a realizar una investigación a fondo y ordenó el envío de personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura para brindar atención y acompañamiento en el sitio.

El embajador canadiense, Cameron Mackay, dijo estar “entristecido por el incidente en Teotihuacán en el que una persona canadiense murió y otra resultó herida. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Muchas gracias Claudia Sheinbaum y Roberto Velasco por todo su apoyo”.

Mientras que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también expresó su solidaridad y aseguró que desde el primer momento se atendió la emergencia de manera coordinada.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que facilitó las labores de las autoridades de seguridad y mantenía coordinación con instancias federales y estatales para el esclarecimiento de los hechos.