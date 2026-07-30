Detienen al R1; habría planeado asesinato de Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y señalado como líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de sus redes sociales, García Harfuch indicó que la captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según el funcionario, "R1" es identificado como el principal dirigente de "Los Rs", una de las células criminales más violentas asociadas al CJNG, con presencia en los municipios michoacanos de Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de operar en el estado de Jalisco.

Suman 31 detenidos

Con la captura de Ramón Ángel “N”, el titular de la SSPC informó que ya suman 31 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo.

El secretario sostuvo que la detención representa un avance en la estrategia federal para combatir la extorsión y debilitar las estructuras del crimen organizado mediante labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional, como parte del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Asimismo, reconoció la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en las investigaciones.

Tras conocerse la detención, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, reconoció públicamente el trabajo de las fuerzas federales y calificó la captura como un primer paso hacia el esclarecimiento del crimen.

No obstante, afirmó que la investigación debe continuar hasta identificar a todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

"Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estoy convencida de que aún hay mucho más por aclarar", expresó.

También pidió que las autoridades no descarten ninguna línea de investigación y solicitó que se indague una posible participación de actores políticos en el homicidio.