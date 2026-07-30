García Harfuch confirma la captura del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Fuerzas federales detuvieron a Ramón Ángel "N", alias "R1", el presunto autor intelectual del homicidio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que con esta aprehensión, suman ya 31 personas detenidas con relación al caso del edil asesinado el 1 de noviembre del año pasado en un ataque a balazos en la Plaza Morelos, en dicha localidad de Michoacán, durante la celebración con motivo del Día de Muertos.

García Harfuch explicó que “R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

"Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", detalló el secretario, quien también destacó que esta detención fue resultado de "meses de trabajos de inteligencia e investigación en una operación de la SSPC, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

(Información en proceso.)