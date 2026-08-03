Suzuki Ertiga XL7 2027: más equipo, nueva cara y en camino a México

Suzuki tiene una presencia fuerte en el segmento de los monovolúmenes subcompactos, tan bien recibidos en México. Su espacio, su capacidad para siete pasajeros y un precio contenido los han vuelto una opción popular entre familias. Sin embargo, desde la presentación del Suzuki Ertiga XL7 ya habían pasado varios años, así que la marca por fin actualiza el producto para el año modelo 2027, presentada en Indonesia durante el GIIAS 2026.

¿Qué cambia por fuera en el Suzuki Ertiga XL7 2027?

Los ajustes de imagen se concentran en el frente, donde aparece una parrilla mucho más grande con acabado totalmente oscurecido y una fascia más detallada. Los faros conservan el mismo diseño y el contorno de plástico rugoso que rodea toda la camioneta sigue sin cambios.

Como suele suceder en este tipo de actualizaciones, también hay:

Nuevo diseño de rines de 16 pulgadas

Nuevas combinaciones de carrocería en doble tono

Calaveras ahumadas

Antena tipo aleta de tiburón en lugar de la clásica antena de techo

Interior: pantalla de 9" y mejores materiales

Suzuki Ertiga XL7 2027 / Indonesia

Por dentro, el Ertiga XL7 2027 busca lucir más refinado con nuevos acabados y contrastes de color en las puertas y el tablero. La novedad más visible es un sistema de infoentretenimiento de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

A lo largo de la gama, el Suzuki XL7 2027 puede llevar aire acondicionado automático, cámara de visión de 360°, grabadora de video (DVR) en las versiones tope y cuadro de instrumentos analógico con pantalla a color al centro, entre otros detalles.

Se espera que la suite de seguridad se mantenga tal cual la conocemos: seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC) y monitoreo de presión de llantas.

Motor: sigue el 1.5 litros con apoyo microhíbrido

Suzuki Ertiga XL7 2027

Bajo el cofre no hay cambios. Suzuki Ertiga XL7 2027 seguirá usando el motor atmosférico de cuatro cilindros y 1.5 litros, que según el mercado puede trabajar solo —ligado a una caja manual de cinco cambios o una automática de cuatro marchas— o bien con el apoyo del sistema microhíbrido de 3 hp y 36 lb-pie de par, que busca darle un poco más de eficiencia. En México, esta última configuración se comercializa bajo el nombre BoosterGreen y entrega 103 hp y 102 lb-pie de par.

¿Cuándo podría llegar a México?

Suzuki Ertiga XL7 2027

El modelo debutó primero en Indonesia y esperamos verlo llegar a México en lo que resta de 2026 o a inicios de 2027, pues es un producto totalmente pensado para mercados como el nuestro. Para referencia, el Ertiga XL7 BoosterGreen 2026 parte de los $459,990 pesos en su versión GLX, así que el ajuste de precio debería ser moderado.

Por ahora solo queda esperar su llegada para conocer qué cambios de equipamiento recibe y cómo queda posicionado frente a la Honda BR-V y la Toyota Avanza.