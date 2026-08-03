La Casa Blanca convoca reunión este martes para debatir sobre la regulación de la IA

La Casa Blanca convocó para este martes a empresas del sector de la inteligencia artificial (IA) para debatir un mecanismo de autorregulación anunciado a principios de junio, dijo a la AFP un funcionario del gobierno.

La fuente, no dio detalles sobre el horario del encuentro ni sobre los participantes.

El 2 de junio el presidente Donald Trump firmó un decreto que prevé un control opcional por parte del gobierno de los modelos más avanzados de IA, en nombre de la ciberseguridad.

El texto establece un marco de supervisión consensuada con las principales empresas estadounidenses de IA, como Google, OpenAI y Anthropic. De forma voluntaria, estas compañías podrán someter sus modelos más avanzados a una evaluación de las autoridades antes de lanzarlos al mercado.

El texto, que fue objeto de difíciles negociaciones, es visto como un giro en la administración Trump, hasta entonces sobre todo receptiva a los argumentos de los opositores a cualquier regulación.

Sin embargo, la llegada meses atrás de modelos de IA de vanguardia alimentó las preocupaciones sobre el posible uso de estas nuevas herramientas con fines delictivos.