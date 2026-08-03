Harfuch anuncia decomiso de más de 4 toneladas de cocaína en las costas de Chiapas y Oaxaca

La Secretaría de Marina decomisó más de 4 toneladas de cocaína que eran trasladadas en tres embarcaciones en la costa del Pacífico, informó este lunes el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

México ha aumentado los decomisos de drogas y las detenciones en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el tráfico de narcóticos.

En el operativo, desarrollado frente a la costa de los estados de Chiapas y Oaxaca, también fueron detenidas 13 personas, detalló el funcionario en un mensaje en sus redes sociales.

"En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos", agregó García Harfuch.

El titular de la SSPC destacó que estos operativos impiden que "millones de dosis" de droga lleguen a las calles, y afectan "de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales".

El secretario informó además que en una operación terrestre en el estado de Nayarit, personal de la Marina repelió una agresión, con saldo de un delincuente muerto y un marino herido.