Ordena Felifer mantenimiento a vialidades para mejorar la movilidad en Querétaro

Más de 110 mil metros cuadrados de vialidades han sido atendidos desde el inicio de la administración en la capital queretana, con trabajos de bacheo y mantenimiento, con el objetivo de atender la indicación del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, para fortalecer la movilidad.

La superficie atendida a través de la Secretaría de Obras Públicas, equivale a una longitud de mil 459 kilómetros, de los cuales 542 kilómetros corresponden a las acciones realizadas durante 2026.

Foto: Municipio de Querétaro.

La instrucción del alcalde Felifer Macías, ha sido mantener las vialidades en buen estado para fortalecer la movilidad, y durante este año se han atendido 41 mil 206 metros cuadrados de vialidades mediante trabajos de bacheo y mantenimiento en las siete delegaciones de la capital.

Foto: Municipio de Querétaro.

Además, en lo que va de la administración se han atendido más de 27 mil 729 baches en las siete delegaciones, de los cuales 10 mil 301 corresponden a este año y seis mil 280 han sido atendidos gracias a la participación ciudadana mediante reportes realizados a través del 070, chatbot, reportes de atención ciudadana, redes sociales, oficios y solicitudes presentadas durante los recorridos, los cuales fueron canalizados al equipo de mantenimiento vial para su atención.

Foto: Municipio de Querétaro.

Finalmente, el Municipio de Querétaro invita a la población a reportar baches al 070 o mediante las diferentes plataformas de atención ciudadana, para que puedan ser reparados en un plazo menor a 24 horas, con el propósito de mantener vialidades seguras y en buenas condiciones para las familias queretanas.