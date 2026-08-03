Coalición de estados demanda política Trump de compartir datos de ayudas con autoridades inmigración

Una coalición de estados estadounidenses gobernados por demócratas presentó ⁠este lunes una demanda contra la Administración Trump para bloquear una nueva política que permite a las autoridades federales de inmigración recibir información ⁠sobre familias con bajos ⁠ingresos cuyos hijos estén inscritos en un programa de ayudas económicas.

La demanda es la última de una serie de batallas legales en torno a los intentos de la Administración de facilitar a los funcionarios de inmigración el acceso a datos personales sensibles de millones de personas que obran en poder de otras agencias gubernamentales.

"El Gobierno de Trump está aprovechando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a recuperarse, con el fin de impulsar su campaña de vigilancia masiva", afirmó en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta, del Partido Demócrata.

La demanda se dirige contra una medida anunciada en junio por la Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, para permitirle compartir con otras agencias los registros ⁠de las familias que reciben prestaciones del ⁠programa de Asistencia Temporal para ⁠Familias Necesitadas.

Este programa, financiado con fondos federales y gestionado por los estados, ⁠proporciona más de 16,000 millones de dólares al año a los estados para que presten asistencia a familias con hijos de bajos ingresos, lo que incluye pagos en efectivo.

Los estados, en una demanda presentada ante un tribunal federal de Washington, afirmaron que la ley por la que se establece el TANF atribuye específicamente a ⁠los estados —y no al Gobierno federal— la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los solicitantes para recibir las prestaciones.