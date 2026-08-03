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Mejora marginal a la expectativa del PIB no cambia cautela para invertir en México: Encuesta Banxico
Ningún especialista del sector privado consultado por el Banco de México considera que éste sea un buen momento para invertir en el país, pese a que ajustaron ligeramente al alza su expectativa de crecimiento económico.
Ningún especialista del sector privado consultado por el Banco de México (Banxico) considera que éste sea un buen momento para invertir en el país, pese a que ajustaron ligeramente al alza su expectativa de crecimiento económico para este año, de 1.07% a 1.11 por ciento.
En la encuesta levantada entre el 19 y el 27 de julio, 68% de los analistas estimó que el clima de negocios permanecerá sin cambios durante los próximos seis meses; 24% anticipó una mejoría y 7% previó un deterioro.
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Entre los principales obstáculos que anticipan para el crecimiento del país de los próximos seis meses señalaron la inseguridad pública, la política comercial y la ausencia de cambios estructurales.
Al evaluar las condiciones de competencia para hacer negocios, los especialistas identificaron al crimen, la falta de Estado de derecho, la corrupción y la infraestructura insuficiente como las principales barreras para operar en el país.
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En el apartado de la encuesta sobre competencia, identificaron a los sectores, electricidad y energía como los que encabezaron la lista de actividades con mayores problemas, seguidos por telecomunicaciones e internet y el mercado de crédito bancario.