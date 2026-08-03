Mejora marginal a la expectativa del PIB no cambia cautela para invertir en México: Encuesta Banxico

Ningún especialista del sector privado consultado por el Banco de México (Banxico) considera que éste sea un buen momento para invertir en el país, pese a que ajustaron ligeramente al alza su expectativa de crecimiento económico para este año, de 1.07% a 1.11 por ciento.

En la encuesta levantada entre el 19 y el 27 de julio, 68% de los analistas estimó que el clima de negocios permanecerá sin cambios durante los próximos seis meses; 24% anticipó una mejoría y 7% previó un deterioro.

Entre los principales obstáculos que anticipan para el crecimiento del país de los próximos seis meses señalaron la inseguridad pública, la política comercial y la ausencia de cambios estructurales.

Al evaluar las condiciones de competencia para hacer negocios, los especialistas identificaron al crimen, la falta de Estado de derecho, la corrupción y la infraestructura insuficiente como las principales barreras para operar en el país.

En el apartado de la encuesta sobre competencia, identificaron a los sectores, electricidad y energía como los que encabezaron la lista de actividades con mayores problemas, seguidos por telecomunicaciones e internet y el mercado de crédito bancario.