Gobierno de Puebla presenta el Foro Navideño 360

Con motivo del cierre de año, el Gobierno de Puebla prepara una serie de eventos artísticos y culturales para los habitantes de la entidad. Así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Armenta en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Casa de Representación de Puebla en la Ciudad de México.

“El Gobierno de Puebla se ha caracterizado por ser un gobierno incluyente, y este año se presentará el Foro Navideño 360, un evento que estará invitando a todos y todas las poblanas y los poblanos y, por supuesto, a todos aquellos que nos quieran visitar de Ciudad de México y de toda la República. Es un espectáculo que tampoco se van a poder perder porque van a disfrutar Puebla, todo se disfruta todos los días”, afirmó el gobernador Armenta.

La primera edición del Foro Navideño 360 se llevará a cabo del sábado 5 al domingo 21 de diciembre y estará compuesto por diferentes presentaciones artísticas, entre ellas Belanova, Pandora, Espinosa Paz, por lo que se proyecta la visita de más de 40,000 personas, con una inversión de 35 millones de pesos por parte de la iniciativa privada.

“Contamos con una gran infraestructura y sin duda, con el apoyo de nuestra secretaria de Turismo, estamos promocionando y difundiendo que vayan a Puebla para que la entidad se siga posicionando como un destino líder en la generación de grandes eventos, porque no solamente genera derrama económica, sino que hay ingresos para el estado”, declaró Michelle Talavera Herrera, directora de Convenciones y Parques de Puebla

En eventos pensados para jóvenes, el Festival Dreamfields México, considerado uno de los eventos de música electrónica más destacados del país, llegará a la entidad los días 15 y 16 de noviembre. Más de 120 artistas internacionales formarán parte del cartel, en un encuentro que reunirá a miles de fanáticos del género. Además, con el respaldo del gobierno estatal, se distribuirán boletos gratuitos en distintos puntos de la ciudad para que los poblanos puedan vivir esta experiencia musical.