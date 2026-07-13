Gobierno de Felifer implementa acciones para reducir afectaciones por obra federal del tren MEX-QRO

El gobierno municipal de Querétaro, encabezado por el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, trabaja de forma coordinada con los diferentes órdenes de gobierno en la implementación de operativos viales, socialización y otras acciones, que permitan disminuir las afectaciones a los ciudadanos, con motivo de la obra federal del Tren México Querétaro que han implicado el cierre extremo de carriles en el Boulevard Bernardo Quintana, una de las principales vialidades de la ciudad.

Como parte de las acciones para apoyar a las familias queretanas, Felifer Macías instruyó la apertura de un nuevo Centro de Atención Municipal en el edificio de BLOQUE a partir del13 de julio, para acercar los principales trámites y servicios municipales a las y los habitantes de la zona norte de la ciudad, a fin de disminuir el cruce de personas por la zona de la obra que lleva a cabo el gobierno federal. Las áreas que pueden atender en Bloque sonAtención Ciudadana, Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y Finanzas.

Además, el gobierno municipal hizo un llamado al transporte de carga para que respete la restricción de circulación en el municipio de Querétaro, y eviten transitar por la zona de obra entre 5 de la mañana y 10 de la noche, con el propósito de contribuir a mantener la movilidad y reducir la congestión vial.

Para aminorar el impacto que pudiera generar la reducción de carriles requerida para la ejecución del proyecto ferroviario, se mantendrá un operativo de forma permanente y se realizarán los ajustes necesarios. Además, se invita a la ciudadanía a consultar de manera permanente las aplicaciones Waze, Google Maps y la plataforma ameq.live, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus recorridos.

Adicionalmente el presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías ha implementado labores de socialización con vecinos de colonias afectadas, y se reunió con integrantes y vecinos de la Asociación de Colonos de fraccionamientos como El Refugio, Lomas del Marqués, Álamos, Milenio, Carretas, Jardines de Querétaro y Hércules, entre otras.

Indicó que tanto el Municipio de Querétaro como el Gobierno del Estado trabajan de manera coordinada y se dispondrá de 166 auxiliares de movilidad para brindar atención a las personas que resulten afectadas por las obras, además de la habilitación y cierre de retornos sobre Fray Junípero Serra.