Francia prohibirá celulares en escuelas desde septiembre y endurecerá acceso a redes

El ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray, se ha mostrado esperanzado este miércoles de que la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas pueda entrar en vigor a partir del 1 de septiembre, cuando empieza el próximo curso escolar.

"Será el 1 de septiembre, ya que lo más probable es que la ley se publique durante el verano. Próximamente enviaré diversos recursos a los directores de las escuelas para que puedan ponerla en práctica. Considero que esto es fundamental para nuestros estudiantes", ha señalado este miércoles durante una entrevista con el canal de televisión France Info.

Los teléfonos móviles ya están prohibidos en Francia desde preescolar hasta la secundaria durante las clases y fuera de ellas, incluidos los recreos, por una legislación de 2018, si bien la medida no es particularmente efectiva, ya que incluye excepciones y depende, en parte, del reglamento interno de cada instituto o centro educativo.

El nuevo paquete de medidas anunciado por el Gobierno liderado por el presidente Emmanuel Macron, entre las que se encuentra dicha prohibición, también contempla la restricción del acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, una medida que ya fue aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional en enero.

No obstante, el proyecto de ley se enfrenta a importantes obstáculos legales y técnicos, especialmente en lo que respecta al derecho europeo. Si Bruselas da su visto bueno al texto --se espera que el panel de expertos designado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para evaluar las restricciones presente en julio sus conclusiones-- la medida tendrá que ser revisada por una comisión conjunta para elaborar un texto común y luego ser sometida nuevamente a votación en el Parlamento francés.

En paralelo, los senadores franceses establecieron en comisión una distinción entre dos categorías de plataformas: aquellas consideradas perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores, que estarían estrictamente prohibidas, y aquellas consideradas menos problemáticas, accesibles con autorización parental.

Se espera que los desacuerdos puedan resolverse a lo largo del verano. En medio de la disputa, el diputado del partido Renacimiento Paul Midy ha propuesto también regular el tiempo de uso de las redes sociales durante los periodos electorales y aplicar normas similares a las de los medios de comunicación tradicionales, si bien esto ha sido recibido con cierto escepticismo por la Cámara.

Por su parte, el senador socialista Rémi Cardon ha presentado otro proyecto de ley con el objetivo de integrar la alfabetización digital en el currículo educativo y restringir ciertos algoritmos para proteger mejor a los menores, sin excluirlos. A su juicio, los proyectos del Gobierno "posponen el problema" y no "educan" a los jóvenes sobre los "desafíos" que pueden encontrar en el mundo digital.