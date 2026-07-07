Wall Street negocia con pérdidas; acciones de fabricantes de chips retroceden

Los tres principales índices de Wall Street descienden la mañana del martes. Las referencias neoyorquinas bajan afectadas por las tensiones en Oriente Medio y un alza en el petróleo además de los resultados de la coreana Samsung, que no cubrieron las expectativas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.44% a 52,822.48 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.67% a 7,487.08 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico baja 1.39% en 25,758.30.

Un ataque iraní en el estrecho de Ormuz impactó a dos embarcaciones petroleras, empujando al alza los precios del petróleo y renovando las preocupaciones por la inflación. El mercado se prepara para recibir mañana las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed).

El presidente del banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo esta mañana en una entrevista que le preocupa un poco menos la inflación debido a la caída de los precios de la energía que se espera, la cual generaría una disminución de las presiones.

En cuanto al sector tecnológico, sensible a las tasas altas y por lo mismo a las perspectivas de inflación, también es golpeado por la caída de Samsung en la bolsa de Corea (-15%), tras la presentación de sólidos resultados, pero por debajo de las expectativas del mercado.

Además, un informe sobre que ⁠la compañía china DeepSeek está desarrollando un chip ⁠de IA también afectaba a la confianza de los inversores. Las acciones del gigante Nvidia (-1.20%) y otros valores similares bajan. El índice de semiconductores SOX cae 6.16 por ciento.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, pero el peso del sector de tecnologías de la información (-2.21%) arrastra a los índices. También cae con fuerza el de industriales (-2.57%). En las ganancias destaca el sector de energía (+1.83%).