Zambada acepta en EU condena de por vida

A pocos días de recibir sentencia, la defensa de Ismael el Mayo Zambada, anunció que el líder del Cártel de Sinaloa aceptó pasar cadena perpetua en una prisión estadounidense, pero bajo la petición de recibir atención médica especializada.

A través de una misiva, la defensa del líder criminal, encabezada por Frank A. Pérez, sostiene que el Mayo Zambada, “reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”.

No obstante, recordó que enfrenta problemas de salud, por lo que “requiere un entorno médico o administrativo seguro”; por ello, planteó que sea enviado a alguno de los centros federales especializados, como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield.

“La aceptación inequívoca de responsabilidad de Zambada ha sido una característica definitoria de su conducta desde su llegada involuntaria a Estados Unidos hace poco menos de dos años”, se afirma en la carta.

El documento integrado por 12 páginas fue enviada al juez federal Brian Cogan del tribunal del Distrito Este de Brooklyn, a pocos días de la audiencia programada para el próximo 20 de julio, donde se le dictará sentencia.

En la carta, la defensa del capo de 76 años también instó al juez para que la sentencia de su defendido sea tratada de manera distinta a la de Joaquín el Chapo Guzmán, pues pidió reconor que desde su detención, el Mayo Zambada aceptó su culpabilidad e incluso renunció a enfrentar un juicio con jurado, lo que “evitó un proceso judicial largo y costoso para las autoridades estadounidenses”.

Asimismo, la defensa del Mayo subrayó que un trato idéntico al de otros capos desincentivaría a futuros acusados a cooperar o seguir el ejemplo de Zambada.

Mientras que se insiste en que Zambada “no está buscando ahora, ni en el futuro, cualquier moción para una condena reducida”.

De igual forma, su abogado defiende que Zambada “era conocido por ser el primero en buscar otras soluciones para intentar mantener la paz. De hecho, fue precisamente la oportunidad para actuar como mediador para resolver diferencias entre algunos de los principales funcionarios electos en su estado natal de Sinaloa que fue usada como ‘anzuelo’ para atraer a Zambada a la reunión del 25 de julio de 2024 donde fue golpeado, atado, secuestrado, llevado a un avión privado en espera y llevado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López”.