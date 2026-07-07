Cuatro facciones y 20 células integran al Cártel de Sinaloa

Un informe de la organización Crisis Group alertó que a casi dos años de la traición y entrega del líder criminal Ismael Zambada a Estados Unidos, la guerra al interior del Cártel de Sinaloa no da tregua, a la par que el desenlace de este conflicto tendrán profundas implicaciones para la presidenta Claudia Sheinbaum y su relación con Washington, enmarcada por la presión estadounidense y la amenaza de una intervención a territorio mexicano.

A través del informe “La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EE.UU”, la organización señala que desde hace casi dos años, la violencia ha asolado a Sinaloa, tras la detención del Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, luego de que un hijo del Chapo lo citó a una reunión, en la que procedió a someterlo y sedarlo, para luego trasladarlo clandestinamente a EU.

El caso desató el caos en México, enfrentando a Los Mayos y Los Chapitos, que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Desde hace años Los Chapitos, por un lado, y Los Mayos, liderados por Zambada, por el otro, asumieron el mando general del cártel, mientras su rivalidad se intensificaba.

En tanto, estas dos facciones coexistían junto a otros dos grupos importantes: uno liderado por el hermano del Chapo, Aureliano Guzmán Loera, alias Guano, y los remanentes de la antigua Organización Beltrán Leyva, ahora bajo el control de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, que opera en el norte de Sinaloa.

“Estos cuatro grupos operan en alianzas en constante cambio con células más pequeñas, de las cuales Crisis Group contabilizó al menos veinte. También colaboran con varios cabecillas individuales en todo el estado”.

Mientras que las autoridades mexicanas han respondido con despliegues masivos de tropas en el estado, lo que ha ayudado a controlar los enfrentamientos armados entre las facciones del cartel, pero no ha sofocado otras formas de violencia, especialmente en las zonas rurales.

El informe también destaca que decidida a no ceder ante las amenazas de Washington de desplegar fuerzas estadounidenses en México para combatir a los narcotraficantes, la presidenta Sheinbaum debe aprovechar la presión de EU para liderar una campaña contra las redes que sustentan el crimen, con Sinaloa a la cabeza.

Lucha territorial

Se identificó que la lucha por el control del cártel ha transformado el panorama criminal en Sinaloa, con Los Mayos arrebatado a Los Chapitos gran parte del control de Culiacán y ahora dominan las zonas sur y este de la ciudad.

Y pese a que los Chapitos han logrado mantener su control sobre el centro turístico de Mazatlán, la segunda ciudad más grande de Sinaloa y sede de uno de los puertos que utilizan para importar precursores químicos de drogas sintéticas; otra facción escindida, bajo el mando de Fausto Isidro Meza Flores, ha cobrado protagonismo y ha establecido su dominio en el norte del estado.

“Varias fuentes dijeron a Crisis Group que la facción de Los Mayos ha arrebatado gran parte de Culiacán a sus adversarios y ahora domina las zonas sur y este de la ciudad".

Chicos y drogas

El conflicto en Sinaloa también ha afectado de manera desproporcionada a niños y adultos jóvenes, con al menos 55 menores y casi 450 jóvenes de entre 18 y 28 años murieron en los primeros 10 meses del conflicto, lo que representa más del 40% del total de víctimas de homicidio registradas oficialmente.

De igual forma, se halló que son más frecuentes las desapariciones de jóvenes. Antes de la captura de Zambada, muchas de las víctimas de desapariciones eran hombres de entre 35 y 40 años, pero desde que estalló la violencia a gran escala, la mitad de las personas desaparecidas son menores de 28 años.

Oferta de estupefacientes

Consumidores de fentanilo en Tijuana dijeron a Crisis Group que no ha habido ningún cambio en el precio tras la ruptura del Cártel de Sinaloa; una pequeña cantidad de la droga se vende a 50 pesos mexicanos, menos de 3 dólares en promedio.

Tampoco hay cambios en el precio ni en la disponibilidad a lo largo o al otro lado de la frontera, en la región de San Diego, California.

Funcionarios estadounidenses dijeron a Crisis Group que el conflicto interno no ha afectado la disponibilidad ni los precios del fentanilo en las principales ciudades de EU.; además, creen que la mayor parte de la producción mexicana todavía proviene de Sinaloa

No obstante añadió que, “hasta el momento, la estrategia de Sheinbaum ha dado resultados destacables, en particular al disuadir a las facciones del cártel de enfrentarse en tiroteos abiertos (...) Sheinbaum tiene pocas alternativas distintas de apaciguar a Trump mientras implementa políticas que puedan traer una paz sostenible a Sinaloa y a otras zonas de México afectadas por el conflicto”.