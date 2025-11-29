Frente frío 17 impactará a Tamaulipas, Veracruz y Coahuila este domingo; prevén lluvias y viento fuerte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 17 avanzará este domingo 30 de noviembre sobre el norte y noreste de México, donde provocará lluvias, descenso de temperatura y rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas zonas. Las entidades más afectadas serán Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, de acuerdo con el pronóstico oficial.

El sistema frontal interactuará con un canal de baja presión ubicado en el occidente del Golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, reforzando las condiciones inestables desde la madrugada.

El SMN anticipa lluvias puntuales muy fuertes en la costa de Tamaulipas y precipitaciones de intensidad fuerte en el norte de Veracruz, especialmente en la región Huasteca Alta. En Coahuila, el paso del frente generará intervalos de chubascos durante el día.

Descenso térmico en el norte del país

En Tamaulipas, el frente frío activará viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, que disminuirán gradualmente hacia la noche.

Coahuila registrará rachas similares e incluso la posibilidad de torbellinos durante la noche previa, asociadas al choque de aire cálido y la entrada del nuevo sistema frontal. Para el domingo, el viento persistirá con menor intensidad, pero bajo un ambiente más frío.

Veracruz también sentirá el efecto del frente con viento del norte y lluvias fuertes en su zona norte, mientras que en regiones del centro-norte del estado podrían presentarse chubascos aislados.

La masa de aire polar que impulsa al sistema provocará un nuevo descenso térmico en la Mesa del Norte, con temperaturas mínimas que podrían llegar a -10 grados Celsius en Chihuahua y Durango, y valores de -5 a 0 grados en estados como Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias

Además de afectar al noreste, el frente y el aporte de humedad del Pacífico y Caribe generarán lluvias en otros estados del país. Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla presentarán intervalos de chubascos, mientras que Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo tendrán precipitaciones moderadas durante la tarde.

También se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Oleaje y contrastes térmicos en el país

El SMN prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Tamaulipas y en el Golfo de Tehuantepec, donde también persistirán rachas intensas durante el día.

Mientras el norte y noreste enfrentarán condiciones invernales, el sur y occidente del país se mantendrán calurosos, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Istmo de Chiapas.

Recomendaciones

Por último, el organismo advirtió que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios, mientras que las lluvias intensas, especialmente en el noreste, incrementan el riesgo de encharcamientos, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que recomendó extremar precauciones al conducir y mantenerse atento a los avisos oficiales.