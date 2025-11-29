Con llamado de alerta sobre la IA, inicia la FIL Guadalajara 2025

Con Barcelona confirmada como una de las capitales mundiales del libro y profundamente vinculada con el brillo mundial de la literatura en nuestra lengua, en el foco del Invitado de Honor, arrancó la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuyo acto inaugural sucedió este sábado en la Expo Guadalajara, sede principal de ésta, una de las dos ferias del libro más importantes en el mundo.

El presídium inaugural estuvo rebosante de grandes voces y personajes de la vida pública actual, entre ellos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en representación del gobierno federal y una señal de acercamiento con la feria; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Karla Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Amin Maalouf, ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara; Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, y Venkatraman Ramakrishnan, Nobel de Química 2009, Venki Ramakrishnan, y la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, así como Diego Echeverría Cepeda, el presidente de la Cámara Nacional de la Industrial Mexicana (Caniem), entre otros.

Barcelona como epicentro del libro

En el acto, Karla Planter Pérez, rectora de la UdeG, señaló que a partir de este sábado y hasta el 7 de diciembre, “durante nueve días, Jalisco será noticia para el resto del planeta y nos convertimos en epicentro de una aldea global cuyos habitantes comparten en tiempo real una misma sensibilidad”.

Sobre el Invitado de Honor, Barcelona, dijo: “con toda la fuerza de su historia, su originalidad cultural y dignidad cívica, como un pueblo destinado a brillar en el concierto ibérico y mundial, Barcelona será noticia desde aquí para el resto de la tierra y nutrirá nuestras vidas con sus letras, su poesía, su ensayística y su ciencia; su arquitectura y personalidad urbana; su música, su cine y, por supuesto, su folclor”.

Por su parte, Trinidad Padilla López, presidente de la feria, dijo sobre esta concentración cosmopolita cuyo pabellón brilla desde ya en el área central de la Expo Guadalajara:

“Es ciudad abierta, plural, inconformista, donde el disentir es un acto cívico y el coincidir, una fiesta. Donde Gaudí dibujó formas que no obedecen sólo a la geometría sino a la imaginación, donde Picasso, Miró o Dalí tejieron los trazos con los que se soñó un mundo. Desde Barcelona hasta el FIL nos une la misma raíz ética, la defensa de la palabra. Barcelona es también la ciudad de las voces disidentes, la FIL, la caja de resonancia de todas ellas. Barcelona defiende el derecho a decidir, a expresarse, a soñar y a pensar. La FIL ampara el derecho a leer, a dialogar y a pensar. Ambos espacios en contextos distintos celebran lo mismo, que no hay libertad sin ideas ni ideas sin libros, ni libros sin lectores”.

La inteligencia artificial y la censura

También hubo espacio para advertir sobre la atención que el gremio del libro en todo el mundo y, particularmente desde la feria, debe prestar sobre los pasos agigantados que dan las tecnologías de inteligencia artificial, particularmente sobre este campo tanto cultural como industrial.

En este sentido, agregó Padilla López, ningún algoritmo “puede sustituir la experiencia profunda del diálogo entre un lector y una consciencia viva que habita en la página. La inteligencia artificial puede reproducir formas, pero no puede sentir el temblor de una verdad. Puede imitar un estilo, pero no experimentar el riesgo de una idea libre. Frente a ello, la industria editorial tiene una tarea mayor, su reto es defender la pluralidad intelectual. Cada editor, cada autor, cada librero se convierte así en un curador de la diversidad”.

La censura, expresó en otro orden de ideas, “ya no siempre se presenta con rostro autoritario ni con sellos oficiales. Puede asumir formas más sutiles. Se expresa en la autocensura temerosa, en la cancelación social, en el silenciamiento disfrazado de corrección. El autor ya no teme al Estado, teme al linchamiento digital, teme al mercado, teme a la condena digital”.

En contraparte, argumentó que el libro, desde su esencia, nació para incomodar, para interpelar, para problematizar lo establecido, para sacudir lo inmóvil y para revelar lo oculto. “Proteger al libro es proteger la audacia intelectual. Y precisamente el riesgo intelectual, ético, estético, la que mantiene viva la literatura”.

Por su parte, Jaume Callboni Cuadrado, alcalde de Barcelona, señaló que ésta, la ciudad que representa, se ha convertido en la principal capital editorial de España y América Latina, dado que basta con mencionar que el 80% de la producción editorial en todo el país ibérico se edita en la capital catalana.

Más premiados en la feria

Este año, la feria reconocerá a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC), por su mérito editorial

Asimismo, Gonzalo Celorio, escritor y presidente de la Academia Mexicana de la Lenguas (AML) recibirá el homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez, mientras que María Elena Saucedo Lugo será meritoria del Homenaje a la Bibliotecaria del Año.

Por su parte, la escritora uruguaya Fernanda Trías recibirá el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que el escritor argentino Jorge Luján hará lo propio con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. De igual manera, el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez será para Yolanda Zamora, una de las figuras más reconocidas de la radio jalisciense, entre otros reconocimientos que serán entregados en el marco de la feria.

Sobre la partida en septiembre pasado de la astrofísica y divulgadora de ciencia Julieta Fierro Grossman, “quien partió este año físicamente, pero tanto nos ha dado", expresó la directora de la feria.

En otros datos generales, a lo largo de sus nueve días de actividades, la FIL Guadalajara contará con cerca de 18,000 profesionales del libro provenientes de 64 países.