¿Cuánto cuesta tratar la diabetes tipo 2? Esto dice la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un cálculo del gasto que realizan las personas que viven con diabetes tipo 2 para cubrir los medicamentos e insumos necesarios para su tratamiento.

De acuerdo con el análisis, el desembolso anual puede oscilar entre 24,086 y 46,949 pesos por persona, dependiendo de los precios y la frecuencia de uso de cada producto.

Diferencias amplias en precios

El reporte, elaborado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo mediante el programa Quién es Quién en los Precios, documenta variaciones significativas en artículos esenciales.

Un glucómetro, por ejemplo, puede encontrarse desde 280 pesos hasta 1,706 pesos, mientras que un dispositivo de punción cuesta entre 83 y 139 pesos. Ambos suelen adquirirse una sola vez, debido a su larga vida útil.

En insumos de uso constante, el gasto se incrementa. Una caja de insulina glargina (lantus) para un mes tiene un precio que va de 1,625 a 3,069 pesos, mientras que una caja de metformina con 60 tabletas para dos meses oscila entre 18 y 137 pesos.

Costos diarios: tiras, lancetas y jeringas

El monitoreo también registró que una caja de 100 lancetas cuesta entre 61.90 y 285 pesos, las 50 tiras reactivas entre 295 y 581 pesos, y un paquete de 30 jeringas Ultra Fine entre 146.79 y 187 pesos.

Para estimar el gasto anual, Profeco consideró el uso de una lanceta, una tira reactiva y una jeringa por día, aunque aclaró que el consumo puede variar según las indicaciones médicas y el tipo de tratamiento.

La diabetes tipo 2, enfermedad creciente a nivel global

La Federación Internacional de la Diabetes (IDF) reportó 589 millones de adultos con diabetes en 2024 a nivel mundial, con una proyección que podría llegar a 853 millones para 2050.

Entre los factores de riesgo destacan la predisposición genética, la edad, el sobrepeso u obesidad, la inactividad física y dietas poco saludables.

Por lo anterior, la Profeco llamó a la población a mantener un plan de alimentación adecuado para reducir riesgos, aprovechando frutas y verduras de temporada para optimizar el presupuesto.

También recordó que la actividad física regular ayuda a controlar los niveles de glucosa.

Para quienes viven con diabetes tipo 2, monitorear estos niveles durante el día es clave para ajustar tratamientos bajo supervisión profesional.