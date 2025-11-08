Clima hoy sábado: frente frío 13 se aproxima; preven lluvias en el sur y ambiente caluroso en gran parte del país

Este sábado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, gan parte del país registrará condiciones de estabilidad atmosférica, mientras el sureste y la Península de Yucatán continuarán bajo lluvias por efecto de humedad y canales de baja presión.

Por la noche, el ingreso de un nuevo frente frío 13 al norte del país comenzará a modificar el clima, principalmente en Chihuahua y Coahuila.

Lluvias en el sur y el sureste

Dos canales de baja presión, ubicados en el sur y sureste del territorio, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, generarán chubascos en Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En estados como Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla, las lluvias serán de forma aislada y de corta duración.

Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos o crecida de ríos en zonas vulnerables.

Frente frío 13 se aproxima

Durante la noche de este sábado y madrugada del domingo, el frente frío número 13, impulsado por aire ártico, se aproximará al norte y noreste de México. Su presencia estará asociada con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esto provocará rachas de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, además de un descenso marcado de temperatura para las próximas horas en esas regiones.

Ambiente caluroso en gran parte del país

Pese a la llegada del frente frío, la tarde de este sábado será calurosa en buena parte del territorio.

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Istmo), entre otros.

En la zona del valle de México, la temperatura alcanzará entre 24 y 26 °C en la Ciudad de México y de 21 a 23 °C en Toluca, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Madrugada fría en sierras del norte, centro y oriente

Las temperaturas mínimas para la madrugada serán de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en partes altas de Baja California.En estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, el amanecer será frío, con valores entre 0 y 5 °C.