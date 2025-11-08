Lectura 3:00 min
Clima hoy sábado: frente frío 13 se aproxima; preven lluvias en el sur y ambiente caluroso en gran parte del país
Este sábado, canales de baja presión y humedad del Pacífico y Caribe provocarán lluvias en el sur, sureste y Península de Yucatán, mientras en el resto del país dominará un ambiente caluroso.
Este sábado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, gan parte del país registrará condiciones de estabilidad atmosférica, mientras el sureste y la Península de Yucatán continuarán bajo lluvias por efecto de humedad y canales de baja presión.
Por la noche, el ingreso de un nuevo frente frío 13 al norte del país comenzará a modificar el clima, principalmente en Chihuahua y Coahuila.
Lluvias en el sur y el sureste
Dos canales de baja presión, ubicados en el sur y sureste del territorio, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, generarán chubascos en Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En estados como Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla, las lluvias serán de forma aislada y de corta duración.
Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos o crecida de ríos en zonas vulnerables.
Frente frío 13 se aproxima
Durante la noche de este sábado y madrugada del domingo, el frente frío número 13, impulsado por aire ártico, se aproximará al norte y noreste de México. Su presencia estará asociada con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.
Esto provocará rachas de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, además de un descenso marcado de temperatura para las próximas horas en esas regiones.
Ambiente caluroso en gran parte del país
Pese a la llegada del frente frío, la tarde de este sábado será calurosa en buena parte del territorio.
Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Istmo), entre otros.
En la zona del valle de México, la temperatura alcanzará entre 24 y 26 °C en la Ciudad de México y de 21 a 23 °C en Toluca, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
Madrugada fría en sierras del norte, centro y oriente
Las temperaturas mínimas para la madrugada serán de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en partes altas de Baja California.En estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, el amanecer será frío, con valores entre 0 y 5 °C.