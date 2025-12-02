Farmacias del Bienestar arrancan en el Edomex y se expandirán a todo el país en 2026

El Gobierno de México inició este martes la operación del programa Farmacias del Bienestar en el Estado de México, una red de módulos donde adultos mayores y personas con discapacidad podrán surtir gratuitamente los medicamentos recetados durante las visitas del programa Salud Casa por Casa.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el esquema comenzará en 500 unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar, y se espera que esté implementado en todo el país en marzo de 2026.

“Lo acordamos conjuntamente: inicia una nueva etapa en la atención médica”, señaló Sheinbaum Pardo al destacar que estos módulos facilitarán el acceso a tratamientos sin filas ni trámites adicionales en centros de salud.

Enfoque en enfermedades crónicas y expediente digital

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que el objetivo central es garantizar el suministro de medicamentos para diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas.

Detalló que el programa Salud Casa por Casa ha realizado 8.8 millones de visitas domiciliarias, donde personal de salud ha levantado expedientes clínicos digitales y entregará recetas con folio y código de barras para surtirse en las Farmacias del Bienestar.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que casi 14 millones de personas ya fueron evaluadas en la primera valoración médica. Cuando se detectan enfermedades crónicas por primera vez, los pacientes reciben una consulta telefónica con un médico que emite la receta correspondiente.

Surtido gratuito y módulos cercanos a los hogares

Las Farmacias del Bienestar iniciarán con 22 medicamentos, que cubren cerca del 80% de los tratamientos más comunes entre adultos mayores. Cada punto tendrá capacidad para almacenar hasta 5,000 unidades y operará de 9:00 a 14:00 horas.

Clark explicó que los beneficiarios no tendrán que buscar una farmacia por su cuenta: “El personal indicará el punto exacto donde deben recoger sus medicamentos, diseñado para que esté cerca de su hogar”.

Durante un enlace en la conferencia matutina, autoridades locales destacaron la puesta en marcha de la primera etapa en municipios como Naucalpan, Ecatepec, Valle de Chalco y Atlacomulco. La gobernadora Delfina Gómez afirmó que el programa tendrá un impacto médico y económico positivo en personas adultas mayores y con discapacidad.

Programas complementarios en el sistema de salud

El Gobierno federal presentó además avances de iniciativas paralelas:

Trato Digno del IMSS: El director del IMSS, Zoé Robledo, anunció el relanzamiento del programa “Trato Digno”, con más personal de atención, nuevos módulos, monitoreo en tiempo real y capacitaciones para garantizar una mejor experiencia para los pacientes.

Rutas de la Salud : El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que se han entregado 86 millones de piezas de medicamentos en tres meses a centros de salud y hospitales en todo el país. Esta semana se realizará una nueva distribución de 11 millones de piezas en 8,440 unidades de primer nivel.