Farmacias digitales duplicarán su participación en México al 2028

Las farmacias digitales están ganando terreno en México frente a las tradicionales, actualmente concentran cerca del 10% de las ventas de medicamentos y productos de salud y se espera que su participación se duplique para alcanzar un 25% en 2028 según datos de IQVIA, firma especializada en análisis del sector salud, refirió Sergio Pérez.

El cofundador de Prixz explicó, en entrevista, que este negocio cobró relevancia durante la pandemia y hoy es una alternativa accesible y conveniente frente a las farmacias tradicionales.

Lo anterior debido a que los pacientes pueden ahorrarse hasta un 30% de sus recursos al surtir sus recetas, sin la necesidad de visitar varias farmacias, ya que, en algunos casos, acuden a tres o más sucursales para poder completar su tratamiento.

“Nos hemos convertido en una alternativa para los pacientes que necesitan un medicamento porque ya no tiene que ir a pararse a hacer filas de espera a una farmacia, nosotros le mandamos el medicamento estén donde estén”, aseguró.

Sergio Pérez explicó que más del 70% de los pedidos se entregan en menos de 24 horas, ya sea con repartidores locales o con empresas de mensajería ('courier'), y en las principales ciudades los envíos se realizan en 30 minutos.

Prixz, según su cofundador, es la primera farmacia 100% digital en México, una empresa relativamente joven que nació durante la pandemia, y hoy alcanza crecimientos del 1,000% y surte más de 1,000 recetas al día.

Estimó que este crecimiento es factible mantenerlo hasta 2028, ya que el mercado mexicano es lo “suficientemente importante y complejo” para seguir con su expansión.

Expandirá red de distribución

Por ello, la empresa planea abrir nuevos centros de distribución de última milla en ciudades como Querétaro, Puebla, Monterrey, Veracruz y Mérida para mejorar el tiempo de entrega.

Además, para 2026 tienen previsto abrir entre siete y 10 centros más, para lograr una red de 40 almacenes en todo el país hacia el 2028.

El cofundador de Prixz explicó que el ticket promedio por paciente supera los 1,200 pesos, muy por encima de los 300 a 500 pesos reportados por una farmacia tradicional.

Mientras que cada paciente compra, en promedio, casi cuatro veces al año en la plataforma digital, y el 80% de los nuevos compradores vuelve a hacerlo en los siguientes seis meses.

“Si una farmacia normal maneja 3,000 de SKUs (productos), nosotros tenemos 12,000 y otra gran diferencia es que llegamos al 98.2% de toda la República Mexicana”, afirmó.

Como empresa nativa digital, Sergio Pérez explicó que gracias a la inteligencia artificial pueden anticipar la demanda de productos de los pacientes para decidir qué productos tener y en qué lugares.

También aplican esta tecnología para optimizar las rutas de los repartidores, para lograr entregas más rápidas.

Adelantó que están por lanzar una herramienta que digitaliza la receta con solo una foto, creando automáticamente el carrito de productos indicados por el médico, para que el paciente pueda hacer su compra con un solo clic.

“Una de las obsesiones es cómo trasladamos cada vez mayor oferta al paciente mexicano para que la economía de cada familia en momentos delicados, como puede ser un padecimiento, no se resienta”, sostuvo.

En 2022, Prixz obtuvo financiamiento de un fondo de capital de riesgo de Silicon Valley, con lo que alcanzó una valoración superior a los 100 millones de dólares.