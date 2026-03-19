Nuevo transporte eléctrico para la ciudad de Querétaro: Felipe Macías

El nuevo sistema de transporte eléctrico para el Centro Histórico de Querétaro tiene por objetivo de mejorar la movilidad de residentes, comerciantes y turistas, dentro del primer cuadro de la ciudad, anticipó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, al presentar las unidades que comenzarán a operar en el mes de junio.

El alcalde indicó que estas unidades eléctricas podrán ser utilizadas gratuitamente a través del sistema de transporte Qrobus, para facilitar los traslados dentro del centro histórico y fortalecer la micromovilidad, especialmente en beneficio de quienes más lo necesitan.

“Estamos presentando y estará entrando en funciones en próximas semanas el transporte público gratuito, eléctrico, para el Centro Histórico de la ciudad, son ocho unidades con capacidad de 12 pasajeros que además estará complementado con la AMEQ, que estarán metiendo cuatro unidades con capacidad de 30 pasajeros cada uno, van a ser 12 unidades en total y van a estar haciendo circuitos para el primer cuadro de la ciudad”, destacó el alcalde, Felipe Fernando Macías.

Explicó que estas rutas permitirán a quienes visitan el Centro Histórico estacionar su vehículo en puntos como Gómez Morín y trasladarse de manera cómoda hacia sitios como la Alameda, Jardín Zenea, Plaza de Armas o Jardín Guerrero.

Indicó que, estas unidades, además de ser amigables con el medio ambiente, están diseñadas para adaptarse a las calles del primer cuadro de la ciudad, gracias a su estructura ligera, lo que evita daños a las vialidades.

Contarán con motor eléctrico, autonomía de hasta 90 kilómetros y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Asimismo, estarán equipados con cámaras de seguridad, protección contra agua y polvo para los usuarios, así como una barra trasera para transportar bicicletas o sillas de ruedas.