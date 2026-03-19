Violencia política-electoral en México no logra ceder en los últimos años

La violencia política durante los procesos electorales en México ha mostrado un repunte importante en los últimos años, luego de haber alcanzado niveles relativamente bajos a finales de la década pasada.

En 2018 se registraron 151 casos, cifra que descendió a 61 en 2020, el punto más bajo del periodo analizado, de acuerdo con cifras de Data Cívica e Integralia.

Sin embargo, a partir de 2021 la tendencia cambió de forma marcada: dicho año se contabilizaron 149 casos, seguido de un aumento a 222 en 2022 y 231 en 2023, lo que evidenció un crecimiento sostenido en este tipo de violencia vinculada a estas jornadas político-electorales.

El incremento se intensificó en los años más recientes; en 2024 se registraron 399 casos, el nivel más alto de la serie, mientras que en 2025 la cifra se ubicó en 382, ligeramente por debajo pero aún en niveles elevados.

Las cifras muestran que, aunque existen fluctuaciones de año en año, la violencia política y electoral no ha logrado reducirse de forma sostenida y continúa siendo un desafío relevante para el entorno democrático en México.