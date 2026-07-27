¿Es posible cerrar la brecha salarial entre México y Estados Unidos?

Cerrar la brecha salarial entre México y Estados Unidos es posible, pero lograrlo es un proceso de largo plazo que pasa por más productividad, mejor educación y fortalecer la democracia sindical, va más allá de los alcances del T-MEC, de acuerdo con especialistas.

“Sí es posible reducir gradualmente la brecha salarial, pero sería poco realista pensar que puede cerrarse completamente en el corto o mediano plazo”, considera Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

La brecha salarial es amplia: un trabajador en Estados Unidos de sectores relacionados con el T-MEC —aeroespacial, automotriz y otros— gana entre ocho y diez veces más que su contraparte mexicana con las mismas competencias y habilidades, coinciden los especialistas.

“Realizan la misma actividad y no hay una diferencia en términos de calificación que justifique que un trabajador en Estados Unidos gane 9.58 veces más que su contraparte en México. Si eso pasa en un sector de alta manufactura las diferencias van a ser abismales en otros sectores que utilizan el uso intensivo de la fuerza de trabajo”, explica Rolando Javier Salinas García, investigador del Centro Laboral de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Esta brecha es una de las principales diferencias estructurales en América del Norte pese a que primero el TLCAN y ahora el T-MEC han permitido una convergencia en cadenas productivas, comercio e inversión “no se ha reflejado en la misma magnitud en los salarios”, comparte Quiroz.

¿Por qué los trabajadores de EU ganan más que los de México?

De acuerdo con los especialistas, la diferencia de salarios no se debe sólo a que el costo de vida es menor en México o de la decisión exclusiva de las empresas de pagar menos salarios.

“Responde principalmente a diferencias en productividad laboral, intensidad tecnológica, capital físico por trabajador, nivel de innovación, especialización industrial y valor agregado generado por cada economía”, enumera Janneth Quiroz.

A estos factores, Salinas García añade que esta brecha se ha sostenido principalmente porque no existe negociación colectiva ni poder de los sindicatos, además de la falta de voluntad política.

“Lo que tenemos en México es un escenario dominado por sindicatos corporativos. (...) que están al servicio de las empresas, de los gobiernos entorno y ellos son los que mantienen artificialmente por decirlo así los salarios bajos, no hay poder de negociación”, dice Salinas García.

¿Cómo se puede cerrar la brecha salarial entre México y EU?

Los especialistas mencionan que cerrar esta brecha es posible, pero no sencillo, sí “complícadísimo” y el objetivo debería ser “acelerar la convergencia y no necesariamente igualar los niveles de ingreso”.

Ya sea para acelerar el cierre o lograr alcanzar el nivel salarial de los trabajadores mexicanos en sectores vinculados al T-MEC con sus contrapartes en EU se requiere un coctel de factores: mejorar la productividad, incrementar la inversión en industrias más sofisticadas, impulsar la educación y fomentar la capacitación, voluntad política y alcanzar la democracia sindical además de educación para los trabajadores sobre sus derechos y cómo exigirlos.

“La opción para realmente mejorar el nivel de vida del país siempre ha estado clara y no se habla tanto de ella, pero es incrementar la productividad a través de la acumulación de capital y muchísima inversión en sectores estratégicos”, considera Jesus Anacarsis López Flores, subdirector de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE.

De acuerdo con Quiroz, el T-MEC ofrece condiciones para avanzar en la mejora de los ingresos mediante mayor comercio, inversión y reglas laborales más estrictas pero “por sí solo no garantiza salarios más altos”.

Los especialistas coinciden en la importancia de la educación. Quiroz y López Flores consideran que se requiere mayor inversión en educación técnica, ingeniería, digitalización, automatización y capacitación continua.

“México se ha ido quedando atrás y se ha dejado de prestar atención al tema de educación, sobre todo técnica enfocada a sectores que realmente necesitan esa esa mano de obra capacitada”, dice López Flores.

Mientras que Salinas García pone el foco en la educación de los trabajadores para fortalecer la democracia sindical y el poder de negociación de los sindicatos para alcanzar mejoras salariales.

“Lo que se requiere para fortalecer esa capacidad de negociación es mucho trabajo de concientización, de formación de trabajadores”, sugiere.

A esto agrega la voluntad política de las autoridades para impulsar las condiciones que permitan esa mejora salarial.

“El gobierno mexicano no está tan de acuerdo, porque le quita esa ventaja competitiva histórica que ha sido el bajo el bajo costo laboral”, menciona.

Un cierre de brecha que puede tomar décadas

Cerrar la brecha salarial entre Estados Unidos y México puede tomar décadas.

“Los avances (alza al salario mínimo, reforma laboral, reglas del T-MEC) todavía son insuficientes para cerrar una brecha que se construyó durante varias décadas”, explica Janneth Quiroz.

Salinas García considera que un cierre gradual de la brecha tomaría décadas sobre todo por la falta de condiciones para que un objetivo así pueda prosperar.