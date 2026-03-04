Wall Street avanza después de dos jornadas de caídas por la guerra contra Irán

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este miércoles. Luego de dos días de caídas por las preocupaciones sobre la guerra, los promedios subieron, aunque recortaron las alzas ante información contradictoria de Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.49% a 48,739.41 unidades. El S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.78% a 48,739.41 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 1.29% hasta 22,807.48 unidades.

The New York Times informó más temprano que agentes de inteligencia de Irán se mostraron dispuestos a dialogar con la CIA de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Más tarde, esa información fue rechazada por la agencia iraní Tasnim, citando a fuentes relacionadas.

Los índices subieron al cierre después de dos jornadas consecutivas de fuertes caídas, aunque recortaron los avances tras conocerse esta información. Los inversionistas también asimilaban datos que mostraron que las nóminas privadas crecieron más de lo previsto en febrero.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con avances. Destacó el comportamiento de consumo discrecional (+2.24%), seguido de tecnologías de la información (+1.27%). Al interior del índice Dow Jones, destacó la acción de Amazon (+2.42%).

Los inversionistas esperan el viernes la divulgación del reporte oficial de empleo, con cifras de nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora. Mientras tanto, el mercado podría mantener su atención principalmente en los titulares sobre la guerra.

"Declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugieren que este enfrentamiento podría extenderse hasta cuatro semanas, lo que ha incrementado la percepción de riesgo entre los inversionistas", destacó Emanuel Juárez, analista de HF Markets.