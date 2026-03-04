Precios del petróleo se estabilizan tras fuerte alza al inicio de semana por guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo terminaron el miércoles sin impulso tras dos jornadas de fuertes subidas por la guerra en Oriente Medio.

Los operadores prevén que "el volumen de petróleo disponible" en el mercado "vuelva a aumentar después de 3 o 4 días", dijo Ole R. Hvalbye, analista de SEB, y con esto apaciguar los temores de una ruptura de aprovisionamiento.

Por ahora el tránsito de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz —por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial— cayó en un 90%, según datos de Kpler, lo que priva al mercado de importantes volúmenes que salen del golfo Pérsico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la Marina de su país podría escoltar petroleros "de ser necesario" a través de esa ruta estratégica.

Una escolta militar no podría "permitir un regreso a la circulación normal, sino tal vez un mayor tráfico", estimó Hvalbye.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que pronto se harán "otros anuncios" que buscan desbloquear la situación.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo, terminó sin cambios en los 81.40 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, con plazo el mismo mes arañó un 0.13% a 74.66 dólares.

El petróleo está en promedio 20 dólares más caro que a inicios del año.

"El mercado mundial de petróleo está en una situación de oferta excedentaria, lo cual debería limitar la prima de riesgo geopolítico y limitar los riesgos de una subida de precios", destacó la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings.