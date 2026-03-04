Bolsa mexicana sube casi 3% tras dos sesiones de caídas por aversión al riesgo

Las bolsas de valores de México registraron moderadas ganancias en las negociaciones de mitad de semana. Los índices bursátiles locales repuntaron con fuerza después de dos días consecutivos de pérdidas por el nerviosismo sobre la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, avanzó 2.91% a 70,428.03 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 2.81% con 1,396.38 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, casi todos los valores cerraron la jornada con avances. La panificadora Grupo Bimbo encabezó las ganancias, con 5.49% a 64.51 pesos, seguida de Grupo Financiero Inbursa, con una mejora de 5.09% hasta 44.18 pesos.

Los inversionistas se mantienen atentos a la información sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Medios publicaron que funcionarios de inteligencia iraní se acercaron a la CIA, con el fin de negociar un alto al fuego. Esta información fue rechazada.

Por ahora, la atención se centrará en los titulares sobre la guerra, ante el nerviosismo por las posibilidades de que se extienda y genere un choque en los precios del crudo que impacte la inflación. El índice S&P/BMV IPC conserva un alza de 9.42% en este año.