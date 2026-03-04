Sephora abrirá 13 tiendas para impulsar su expansión en México, uno de sus principales mercados

La cadena francesa de cosméticos Sephora acelerará su expansión en México con la apertura de 13 tiendas este año y planes de alcanzar 90 unidades para 2028, en un mercado que se colocó como el segundo de mayor crecimiento a nivel mundial, solo detrás del Reino Unido.

"Nuestro objetivo es crecer dos veces en México y ver que aumente más dentro de nuestra huella a nivel mundial. En nuestra lista de prioridades están México y Brasil en América Latina… En cuestión de inversión lo han sido durante los últimos tres años", explicó el global chief Operating Office de la empresa, Alexis Rollier.

Aunque no reveló el monto de la inversión ni las ciudades donde abrirán las nuevas tiendas, el directivo subrayó que el negocio está creciendo rápido, lo que requiere inversión en infraestructura para expandirse en localidades donde aún no tienen presencia.

La cadena opera actualmente 52 tiendas en México. En 2025 abrió ocho puntos de venta y en diciembre llegó a inaugurar una tienda por semana.

En conferencia, con motivo de la visita a la Ciudad de México del equipo de liderazgo global y regional de la empresa, Alexis Rollier, Global Chief Operating Officer, destacó que México cuenta con un gran potencial y aseguró que se sienten confiados en los resultados del mercado y en la economía del país.

Estas oportunidades de crecimiento se encuentran en un mercado que registró un valor de 16,800 millones de dólares en 2025 y se espera que este año escale a 17,600 millones, lo que refleja su alto potencial.

Además, México cuenta con una población joven, lo que aumenta su atractivo y aunque la empresa busca atender a todos los segmentos, las mayores oportunidades se concentran entre las nuevas generaciones, como los Millennials y la Generación Z.

En ese sentido, el Mauricio Padilla, general manager de Sephora México, explicó que cada vez más jóvenes se interesan en adquirir productos de belleza, como maquillaje, fragancias y artículos para el cuidado del cabello, lo que a su vez genera mayores oportunidades en el mercado.

El "efecto lipstick"

Sobre el comportamiento del consumidor, destacó el llamado "efecto lipstick", que explica por qué las personas continúan comprando productos de belleza pese a ciclos económicos adversos.

"Hay un efecto muy interesante que es el efecto lipstick: cuando las cosas van bien en la economía celebramos, compramos maquillaje y belleza. Y cuando las cosas van mal también porque necesitamos motivarnos, queremos estar bien", acotó.

Agregó que Sephora, parte de LVMH, busca elevar la oferta de innovación, sumar nuevas marcas en la industria de la belleza y aumentar la experiencia de los clientes.

El año pasado lanzó Charlotte Tilbury, Patrick Ta y Makeup by Mario. Este año, planea sumar 17 marcas más. También va por alianzas, como la reciente colaboración con la firma coreana de belleza Olive Young.

En paralelo, la empresa francesa avanza en su estrategia omnicanal, integrando la experiencia digital con las tiendas físicas.

Hoy, el comercio electrónico representa 10% de sus ventas, el objetivo es llegar a un 30% en los próximos años. El restante 90% está concentrado en tiendas físicas.

"Seguimos viendo el mercado digital como un motor de crecimiento. Los clientes mexicanos son muy curiosos y muy digitales", consideró el global chief Operating Officer de la compañía.

En el mismo evento, Andrea Orciolli, managing director para Sephora en Latinoamérica, explicó que esta región se mantiene como la de mayor crecimiento global.

En 2025 creció 20% respecto al año previo. El objetivo en el corto plazo es superar las 100 tiendas, toda vez que hoy cuentan con 96 sucursales.

Añadió que al ser una empresa global les da la capacidad de actuar con velocidad ante las tendencias virales para satisfacer las necesidades de los clientes.

Actualmente, Sephora cuenta con más de 3,900 tiendas ubicadas en 35 países y un portafolio con alrededor de 500 marcas.

"Cuando miramos adelante, creemos que en México hay mucho espacio aún para el formato que ya estamos implementando", añadió.

Finalmente, el Global Chief Operating Officer de la empresa de belleza explicó que, aunque hay factores geopolíticos, arancelarios y económicos que podrían afectar la confianza de los consumidores, hasta ahora la operación de la empresa no ha sufrido grandes efectos.