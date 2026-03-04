Voluntad y transparencia consolidan al deporte como política de estado en Puebla

⁠ ⁠La estrategia apuesta por la formación profesional de atletas, infraestructura de primer nivel y la reactivación económica, mediante competencias de talla mundial.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al confirmar que Puebla se mantiene como epicentro de eventos nacionales e internacionales estratégicos, el gobernador Alejandro Armenta Mier recordó que, con voluntad y transparencia, la administración estatal erradicó la corrupción en el deporte y la transformó en una herramienta de reconstrucción del tejido social.

Armenta Mier afirmó que Puebla pasó de ser “la oveja negra” por adeudos y malas prácticas, a encaminarse a albergar las Olimpiadas CONADE y a recibir 16 disciplinas nacionales, cuando hace apenas dos años solo participaba en dos. Recordó que hace un año aún no se liquidaba la deuda con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que preside Rommel Pacheco, situación que impedía atraer competencias oficiales.

“Dinero hay cuando no se lo roban”, enfatizó el ejecutivo estatal, al reiterar que su administración combate prácticas del viejo régimen y prioriza inversión directa en infraestructura e impulso de talentos poblanos.

Como parte de esta visión, recordó la importancia de la creación de la Universidad del Deporte de Puebla (UDEP), concebida como una institución de largo aliento para que atletas de alto rendimiento puedan cursar carreras profesionales y asegurar un futuro al concluir su ciclo competitivo. Alejandro Armenta Mier sostuvo que entidades como Jalisco, Estado de México y Ciudad de México ocupan los primeros lugares del medallero nacional gracias a décadas de política sostenida, por lo que se busca replicar con bases sólidas y permanentes, en coordinación con el gobierno federal que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el plano internacional, el subsecretario de Deporte, de la Secretaría de Deporte y Juventud, Mauricio García, informó que la entidad recibirá la Primera Etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, organizada por World Archery, del 7 al 12 de abril, con la participación de más de 400 atletas de 26 países, rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las rondas clasificatorias se desarrollarán en el Parque del Arte y las finales en el Zócalo capitalino. En este sentido, la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio, señaló que la justa tendrá transmisión en más de 150 países y generará derrama económica en hoteles, restaurantes y comercios, además de impulsar nuevas escuelas de tiro con arco para niñas, niños y jóvenes.