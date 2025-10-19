Diputados alistan primera reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados se alista para llevar a cabo una reunión de trabajo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez.

De acuerdo con el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, el encuentro se realizará este lunes 20 de octubre y será el primer que tendrán los diputados de todas las fuerzas políticas con el grupo de funcionarios encargados de construir la propuesta de reforma que presentará el próximo año la titular del Ejecutivo Federal.

“Esta reunión tiene trascendencia porque es la primera que tendremos todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados con la Comisión creada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esperamos que nos puedan presentar un balance de las audiencias públicas, de los temas más recurrentes y comentarnos sobre la experiencia que han tenido en su organización”, expresó Lobo Román.

El legislador comentó que hasta la semana pasada, la Comisión que preside Pablo Gómez ha organizado poco más de 15 audiencias abiertas a los ciudadanos, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades de la República, y en las que se han expuesto propuestas para la construcción de la reforma electoral.

Enfatizó que en los trabajos que se realizan al interior de la Comisión de Reforma Política-Electoral se escuchan y valoran las opiniones de todos sus integrantes, y en cualquier modificación a la normatividad siempre se ponderará el consenso.

Este fin de semana, durante la clausura del XXXVI Congreso Internacional de Estudios Electorales, el Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona expresó que entre los puntos a debatir de cara a la reforma electoral son la conformación de la representación popular y de los estados, es decir, de las Cámaras de Diputados y Senadores; las características de la autoridad electoral nacional, en las que se debe mantener el proceso de selección de consejeros.

Asimismo, la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales; objeciones al voto electrónico; el financiamiento a los partidos políticos y, el revisar el modelo de la elección judicial, con la simplificación de la votación al elegir sólo dos órganos nacionales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina Judicial.