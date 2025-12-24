EU felicitó a Nasry Asfura, respaldado por Trump, por su triunfo en Honduras

El gobierno de Estados Unidos felicitó este miércoles a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras, y aseguró que el conservador respaldado por el presidente Donald Trump ayudará a frenar la migración irregular.

"Esperamos trabajar con la próxima administración para avanzar en la cooperación en seguridad bilateral y regional, detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre los dos países", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Tras un lento proceso de conteo de votos en el país centroamericano, Rubio llamó a todas las partes a "respetar los resultados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar una transición pacífica del poder".