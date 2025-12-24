Nasry Asfura, respaldado por Trump, es proclamado presidente electo de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura fue proclamado oficialmente este miércoles como nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Nasry Asfura es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.