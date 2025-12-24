Australiano es imputado por supuestamente apoyar el atentado de Sídney en redes sociales

Un australiano fue imputado y detenido tras supuestamente publicar un mensaje en las redes sociales en el que apoyaba el atentado antisemita en la famosa playa de Bondi en Sídney, informaron las autoridades.

Un hombre y su hijo son sospechosos de disparar contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá el 14 de diciembre en el lugar y causar la muerte a 15 personas.

En medio de la investigación por el ataque, detectives registraron el martes el domicilio de un individuo que habría expresado su apoyo al tiroteo, según un comunicado la policía del estado de Australia Occidental.

Medios locales informaron que un tribunal de esa región tuvo conocimiento de que la policía encontró seis armas de fuego con licencia, 4,000 cartuchos de munición y material antisemita en su domicilio.

El hombre, identificado en los reportes como Martin Thomas Glynn, de 39 años y residente en Perth, compareció el miércoles ante la Corte de Magistrados de Fremantle.

Según la prensa, en una publicación en redes sociales expresó su "apoyo total" al tiroteo de Bondi Beach.

Los reportes aseguran que Glynn dijo ante el tribunal que no tenía intención de hacer daño a nadie y que intentaba contrastar el ataque de Bondi con la muerte de palestinos en Gaza.

Quedó en prisión preventiva hasta su próxima audiencia judicial en febrero, añadieron los medios.

El comisario de policía de Australia Occidental, Col Blanch, afirmó que no se cree que el hombre forme parte de una red.

"Creemos que se trata de un individuo que hizo estos comentarios en internet, y aún tenemos que evaluar la amenaza que representa", dijo a periodistas.

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que fue notificado de la detención y advirtió que "en Australia no hay lugar para el antisemitismo, el odio y las ideologías violentas".