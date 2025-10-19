Frente frío 8 provocará lluvias intensas este lunes 20 de octubre en sureste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 8 continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México durante este lunes 20 de octubre, generando un descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias de fuertes a intensas en varios estados del oriente y sureste del país.

Lluvias intensas en el sureste

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 horas, el frente frío y su masa de aire asociada mantendrán condiciones inestables, especialmente en el sureste mexicano.

Se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) en zonas de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (Selva, Fronteriza y Soconusco), así como fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en regiones de Oaxaca (Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) y Tabasco (Sierra y Chontalpa).

Además, se prevén chubascos con lluvias fuertes en Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, las lluvias serán aisladas y de corta duración.

El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y posibles deslaves o inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó extremar precauciones.

Rachas de viento y oleaje elevado

El sistema frontal y la masa de aire frío asociada provocarán viento del norte con rachas de 55 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como vientos de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz, Campeche y Yucatán.

También se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas, por lo que se pide precaución a la navegación marítima.

Descenso térmico y contrastes de temperatura

La masa de aire frío asociada al frente 8 provocará un refrescamiento de las temperaturas en el oriente del país.

Durante la madrugada del martes, se estiman mínimas de 0 a 5 °C en zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y hasta -5 °C en sierras de Chihuahua, Durango y Baja California.

En contraste, el norte y península de Yucatán mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40 °C, mientras que gran parte del centro y occidente del país registrará valores de 30 a 35 °C.

Condiciones en el resto del país

Un canal de baja presión sobre el interior de México y el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias dispersas en estados del norte, occidente y centro, con especial presencia en Jalisco, Colima y Michoacán.

El SMN señaló que, aunque el frente frío 8 se alejará gradualmente hacia el oriente durante la noche del lunes, persistirá la inestabilidad atmosférica en el sur y sureste.

Recomendaciones del SMN

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales, ya que las lluvias y rachas de viento podrían provocar caída de árboles, inundaciones y afectaciones en caminos rurales.

Asimismo, recomendó evitar cruzar ríos o zonas inundadas y refugiarse en lugares seguros durante las tormentas eléctricas.