“En cada rincón de México hay esperanza”, dice Claudia Sheinbaum en su mensaje navideño de 2025

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, declaró esta noche que en cada rincón del país prevalece la paz, porque allí habitan personas que resisten con dignidad y quieren con el alma.

Esta alocución de la presidenta Sheinbaum hace parte del discurso que transmitió en la tarde de este miércoles con motivo de la víspera de Navidad del año 2025.

“Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza (…) En una casa; en un barrio o colonia de las ciudades; en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto; en el norte, en el centro y en el sur-sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos”, declaró la presidenta de México con respecto al que ha sido uno de los años más difíciles del nuevo siglo para el pueblo mexicano.

El año 2025 se caracterizará como con un crecimiento del PIB que se ubicaría en el nivel del 0.4% y con el 63% de la población urbana preocupada por los niveles de inseguridad.

“Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma”, dijo Sheinbaum.

La presidenta también refirió a los mexicanos que viven fuera de México, particularmente a los migrantes que, en este año, por un contexto complejo en Estados Unidos, enviaron 5% menos remesas al país.

“En México sabemos acompañarnos aún en la distancia. Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos dé mucha fuerza (…) Que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta”, afirmó la presidenta.