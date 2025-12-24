Megaflux registra miles de pedidos para el autobús eléctrico Taruk y avanza en proyectos con varios estados

La empresa mexicana Megaflux reporta un sólido crecimiento en la demanda de su autobús eléctrico Taruk, con un pipeline de pedidos que ya alcanza los cientos y se acerca a los miles, según anunció Luis Barreto, presidente y director financiero de la compañía.

En entrevista, Barreto detalló que existe un gran interés por parte de varios estados y ciudades del país por integrar esta tecnología de transporte limpio a sus sistemas de movilidad, la empresa trabaja de la mano con la Secretaría de Economía (SE) para acelerar esta penetración.

El ejecutivo explicó el proceso de producción del Taruk, el chasis es fabricado por su socio Dina en Ciudad Sahagún, Hidalgo, por su parte, el tren motriz eléctrico, que es el corazón del vehículo, es manufacturado por Megaflux en su planta de Iztapalapa, Ciudad de México, el ensamblaje final se realiza en ambas locaciones.

Ante el aumento de la demanda, Barreto confirmó que la empresa ya está en un proceso de contratación de nuevo personal “estamos ya buscando gente nueva y a medida que vemos crecer todos estos pedidos, pues vamos a seguir invirtiendo en expandir nuestra capacidad, contratar más gente”.

Recordó que la adquisición de autobuses para transporte público en el municipio de Ensenada avanza, aunque requiere completar procesos paralelos como la planeación de rutas, el cierre de financiamiento con bancos y, crucialmente, la construcción de la infraestructura de carga, es decir, patios con electrolineras.

A esto se sumó el estado de Quintana Roo, con adquisición de unidades para el estado que circularán en Chetumal; además, la empresa mantiene conversaciones avanzadas con otras entidades interesadas para avanzar hacia la electrificación del transporte público.

Diversificación al mercado logístico

Más allá del transporte público, Megaflux está incursionando en el mercado de logística mediana y pesada, especialmente en la última milla. Colaboran en desarrollos a la medida con grandes corporativos como Grupo Modelo, Arca Continental, Bimbo y PepsiCo. Barreto resaltó el potencial en sectores como la cadena de frío, donde el alto consumo energético de los vehículos refrigerados hace más viable y económico el cambio a la electricidad.

Sobre un componente crítico como las baterías, el entrevistado reconoció que, por ahora, compran las celdas en el extranjero, principalmente en China, para su ensamblaje final en México. Señaló que, si bien China lleva ventaja, se observa un movimiento de fabricantes en Norteamérica para localizar la producción total en Estados Unidos o Canadá en los próximos años. Confió en que la creciente demanda nacional en electromovilidad, energías renovables y centros de datos creará el ecosistema necesario para justificar inversiones futuras en plantas de baterías en México.