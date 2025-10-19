SSPC detiene a seis sospechosos relacionados con ataque a federales en Acapulco

Un operativo conjunto permitió la detención de seis personas presuntamente relacionadas con el ataque que ayer sufrieron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Acapulco, Guerrero, mismo que lograron repeler con saldo de un delincuente abatido y tres policías heridos.

La dependencia federal a cargo de Omar García Harfuch indicó que los elementos de la SSPC realizaban labores de vigilancia y recorridos de seguridad en colonias de Acapulco, Guerrero, cuando sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta comenzaron a dispararles.

Al repeler el ataque, tres agentes resultaron heridos; uno de los agresores quedó detenido y un segundo hampón murió en el sitio.

Tras la agresión, los miembros de la SSPC fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica y se reportan estables

En tanto, de manera coordinada con autoridades estatales y municipales se realizó un despliegue operativo para ubicar y detener a los demás involucrados, fue así que mediante el análisis de las cámaras de monitoreo se ubicó y dio alcance en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso-Morelos a una camioneta de color azul donde viajaban tres hombres, a los cuales se les marcó el alto y se les realizó una revisión de seguridad, donde les hallaron 90 dosis de cristal y 10 de marihuana.

Al continuar con las indagatorias, en coordinación con autoridades estatales de Morelos, en Cuernavaca, se detuvo a un hombre identificado como jefe de plaza de un grupo criminal con operación en Acapulco, Guerrero y una mujer que lo acompañaba.

Además, en la colonia Progreso del municipio de Acapulco, Guerrero, tras un alertamiento por parte de centros monitoreo, las autoridades aseguraron en un domicilio tres armas de fuego cortas, un arma larga, nueva cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta.

En la acción coordinada participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como la Policía Estatal de Guerrero, Fiscalía y Policía Estatal de Morelos.