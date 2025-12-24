Daniel Arizmendi “El Mochaorejas” es absuelto del delito de secuestro, pero seguirá en una cárcel de Durango

Daniel Arizmendi, alias “El Mochaorejas”, fue absuelto del delito de secuestro, aunque todavía deberá cumplir con otras condenas pendientes para posteriormente quedar en plena libertad.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, consideró que la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) no logró acreditar las pruebas necesarias sobre el delito de privación de la libertad con las que se condenó a El Mochaorejas.

Derivado de esta determinación, la jueza ejecutó una sentencia absolutoria y ordenó la liberación del reo en cuanto a este cargo, luego de pasar 27 años en prisión.

“El juicio de reproche no es procedente (…) Se absuelve de la acusación ministerial a Daniel Arizmendi López, en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro”, resolvió la jueza.

La jueza Duarte todavía consideró culpable a Daniel Arizmendi respecto al delito de delincuencia organizada, por lo que dictó 8 años de prisión, tiempo que ya fue acreditado por el preso tras haber pasado 27 años encarcelado. También se le impuso una multa de 500 días, que equivaldría a 13,225 pesos.

Lo anterior no significa que El Mochaorejas está en posición de salir de la prisión en la que se encuentra en Durango, en tanto no acredite sus otras condenas.

El Centro Federal de Reinserción Social 14 CPS-Durango ya fue notificado de la decisión de la juzgadora.

Daniel Arizmendi López se convirtió en la década de 1990 en uno de los criminales más temidos de México, debido a sus modus operandi, que consistían en mutilar a sus víctimas tras cortarles las orejas como medida de presión contra las familias pagar rescates.