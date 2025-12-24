De prófugos a futbolistas: El insólito abanico de los 34 candidatos a la presidencia de Perú

Al menos 34 candidatos fueron inscritos para las elecciones presidenciales en Perú, dijo el miércoles la oficina electoral, una cifra récord para un cargo "de alto riesgo" en un país con varios mandatarios en prisión o destituidos fugazmente.

Entre los postulantes figuran un prófugo de la justicia, el hermano de un expresidente encarcelado, un cómico, un exfutbolista, dos militares retirados, y la hija de un exmandatario que intentará por cuarta vez dirigir la nación.

En la anterior elección del 2021 participaron 18 candidatos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dijo además que 1,883 listas de candidatos para senadores, diputados y parlamento andino fueron inscritos hasta la última hora del martes, cuando finalizó el plazo de registro para los comicios del 12 de abril.

"La cifra (de candidatos) podría crecer porque aún se revisa las solicitudes de organizaciones políticas que iniciaron el proceso en la plataforma del jurado antes del cierre", dijo el jefe del JNE, Roberto Burneo, en una conferencia de prensa.

Burneo manifestó que tras el registro, cualquier ciudadano puede en adelante presentar una "tacha" o impugnar a un candidato, alegando que no cumple los requisitos legales. "La lista final de candidatos será publicada el 14 de marzo", dijo.

Unos 38 partidos o alianzas estaban aptas para presentar solicitudes de inscripción de candidatos presidenciales o al Congreso, un número sin precedentes en Perú con un historial de cinco presidentes bajo prisión debido a sentencias de corrupción o abusos a los derechos humanos en las últimas tres décadas.

El trabajo presidencial podría ser fugaz en Perú que vive en constante crisis política y que ha tenido hasta siete mandatarios desde el 2018 por renuncias o destituciones.

Sin favoritos

En la lista de candidatos inscritos está el exalcalde de Lima y ultraconservador Rafael López Aliaga, conocido como "Porky" por su parecido al famoso personaje de dibujos animado.

También se anotó para postular la derechista Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori que intentará otra vez ganar la presidencia luego de sus participaciones en el 2011, 2016 y 2021, en las que perdió por estrecho margen.

Además se presentó la candidatura de Vladimir Cerrón, un prófugo de la justicia y líder del partido marxista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo quien cumple una condena de 11 años de prisión por intentar cerrar el Congreso.

Según una encuesta de Ipsos Perú difundido el domingo, casi la mitad de los peruanos (48%) aún no sabe por quien votar, anulará su boleta o no tiene un aspirante favorito, debido a un clima de desconfianza en los partidos y políticos tradicionales.

López Aliaga es el único candidato que tiene dos dígitos de intención de votos con un 10%, mientras que Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular un 7%. El resto de aspirantes tiene menos del 5% de las preferencias electorales, dijo Ipsos.

No se espera un ganador en la primera ronda, según analistas, y se preve un balotaje para el 7 de junio.

Otro candidato en la carrera es el millonario empresario César Acuña, del partido de derecha populista Alianza Para el Progreso, que tiene un 3% de apoyo, según la encuesta.

Entre otros que han anunciado candidatura figuran Carlos Álvarez, un popular cómico e imitador de expresidentes; George Forsyth, un exarquero de fútbol del partido Somos Perú del actual presidente José Jerí; y Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra actualmente en prisión.