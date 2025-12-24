Openbank lidera la captación de depósitos entre los neobancos en México

La entidad digital de Santander registra la mayor ganancia de cuota de todo el sector.

Tras menos de un año de operaciones en México, Openbank ya lidera la captación de depósitos entre los neobancos que compiten en el país norteamericano.

Al final de septiembre (últimos datos disponibles), la filial de banca digital de Santander sumaba un volumen total de 7,600 millones de pesos (358 millones de euros), casi triplicando las cifras de captación registradas a 31 de julio, según las estadísticas del Banco de México.

Las cifras del supervisor muestran un crecimiento acelerado por parte de Openbank. Si en marzo (primer mes en el que reportó datos) contabilizaba 18.1 millones de euros en depósitos, el volumen escalaba hasta los 29.8 millones en abril y alcanzaba los 48.8 millones a finales de mayo.

En junio, el neobanco registró un crecimiento algo más lento en la captación de depósitos y aglutinó un total de 68.3 millones euros, para después incrementar su volumen recolectado prácticamente duplicando las cifras mes a mes: 135 millones en julio y 249.2 millones en agosto.

En septiembre no pudo mantener el ritmo de crecimiento de triple dígito, pero fue, con diferencia, la entidad que más recursos captó de la clientela en un contexto general de reducción de las carteras.

De tú a tú con el sector

Los volúmenes de depósitos captados por Openbank desde que empezó a operar en México a inicios de año están lejos del total de recursos atesorados por Nubank, el gran líder dentro de los neobancos. La fintech suma más de 5,228 millones de euros, pero acumula tres meses consecutivos de caídas en su cartera.

También ve en la lejanía al segundo neobanco del escalafón, Pago, que contabiliza una cartera de depósitos de más 1,461 millones de euros.

Pero el banco digital de Santander sí puede mirar de tú a tú al resto de competidores. La tercera fintech mexicana por volumen de depósitos captados, cuenta con una cartera de 619 millones de euros, de manera que se puede poner a tiro en los próximos meses si Openbank mantiene un ritmo actual de llegada de depositantes.

El cuarto y quinto por cuota de mercado, Klar (390 millones de euros) y Stori (379 millones), presentan magnitudes similares a la entidad española, pero sus carteras llevan meses registrandos incrementos de captación reducidos, cuando no retrocesos en los volúmenes de depósitos, según las cifras del Banco de México.

Más competencia

Openbank no solo gana depósitos, sino clientes en general. La filial digital de Santander cuenta actualmente con más de 500,000 usuarios, lo que supone un incremento del 66.6% con respecto a la cota reportada el 2 de septiembre, cuando sumaba una clientela total de 300,000 personas.

La entidad no se conforma con lo conseguido y espera continuar con una captación de negocio y clientes a ritmo acelerado. Fuentes de Openbank señalan que la filial está trabajando en el lanzamiento de nuevos productos para seguir ampliando el catálogo y presentar una oferta completa.

El mercado fintech mexicano, ya de por sí competido, se prepara para la llegada de otro competidor de primer nivel. Revolut acaba de iniciar sus operaciones en fase de pruebas (beta) y planea lanzar una oferta completa en los próximos meses, depósitos incluidos.