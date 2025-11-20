"El que convoca a la violencia se equivoca": Sheinbaum en el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó la mañana de este jueves que se equivocan quienes llaman a la violencia, cuando inicia la segunda marcha de la Generación Z en la capital del país.

"El que convoca a la violencia se equivoca", dijo la primera mandataria al encabezar el tradicional desfile militar conmemorativo de la Revolución Mexicana, que coincide con el inicio de una marcha con poca afluencia en céntricas calles de la Ciudad de México.

Se trata de la segunda manifestación convocada por la Generación Z para protestar por la política de seguridad del gobierno izquierdista, luego de que el sábado otra protesta terminó con más de 100 heridos, la mayoría policías, y 19 detenidos.

"No tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia", añadió la presidenta y aseguró que quienes "calumnian" a su gobierno, acusándolo de cobijar a grupos del crimen organizado, lo hacen porque saben de su "honestidad".

"Saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios ni a ningún gobierno o interés extranjero", sostuvo ante el gran despliegue militar que se realiza cada año.

El trayecto del desfile militar tuvo que ser acortado este año por las autoridades para tratar de evitar a los manifestantes.

El sábado pasado, la manifestación llegó al Palacio Nacional, donde vive y despacha Sheinbaum, frente al Zócalo, la plaza más importante del país. Algunas de las vallas metálicas que lo resguardaban fueron derribadas.

Policías que protegían el recinto accionaron extintores para contener a los manifestantes y arrojaron granadas de gas lacrimógeno.

Unos cientos de jóvenes lanzaron proyectiles a los policías.

Sheinbaum dijo que la mayoría de los que marcharon no eran jóvenes de la Generación Z, menores de 28 años, y señaló la presencia de figuras de la oposición.

"Vimos caras muy conocidas de la llamada Marea Rosa", añadió en referencia a un movimiento de la oposición que convocó protestas durante el gobierno de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La manifestación convocada este jueves hacia el Zócalo inició con decenas de personas que marcharon por Reforma, una importante avenida donde se toparon una nutrida barrera de policías que les impedía el paso.

Los manifestantes gritaban consignas como "con el pueblo muy cabrones, con el crimen maricones" o "exijo seguridad, no brutalidad".

Los participantes, entre los que hay personas de todas las edades, portaban banderas mexicanas y algunas del anime One Piece, que ha movilizado a la juventud en otros países.