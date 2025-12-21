Cuánto cuesta una casa en México: precios de la vivienda por estado

El precio de la vivienda en México continúa incrementándose; sin embargo, el comportamiento es distinto por zonas, debido a la demanda que existe en ciertas entidades del país.

De acuerdo con el indicador Banorte de precios de vivienda, a noviembre pasado el valor habitacional a nivel nacional aumentó 4.9%, para alcanzar un valor promedio de 31,397 pesos.

En este escenario, en algunas entidades el precio de la vivienda es mayor debido a la poca oferta que se desarrolla, que se conjuga con una alta demanda.