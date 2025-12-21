Nuevo vuelo directo desde Canadá impulsa la conectividad aérea y el turismo en Cozumel: Mara Lezama

WestJet inaugura ruta Calgary–Cozumel y fortalece el turismo canadiense en la isla

Cozumel.- Resultado de las intensas gestiones y acciones de promoción que promueve e impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, este 20 de diciembre llegó al aeropuerto internacional de la isla el vuelo inaugural de la ruta Calgary-Cozumel, operado por la línea aérea WestJet.

Al expresar su satisfacción, la gobernadora Mara Lezama señaló que las nuevas conexiones aéreas representan más visitantes, más empleos, más bienestar y prosperidad compartida para las y los habitantes de la Isla y de Quintana Roo.

De acuerdo a los protocolos, autoridades estatales, municipales, directivos e invitados del Aeropuerto Internacional de Cozumel, encabezados por el presidente José Luis Chacón Méndez, recibieron el primer arribo.

A partir del 20 de diciembre WestJet se convierte en la aerolínea que conecta a Cozumel con Calgary en Canadá con 1 vuelo semanal a través de aviones Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 174 pasajeros (12 en cabina Premium y 162 en clase económica) enfocándose en el mercado turístico canadiense.

De esta manera se sigue ampliando la conexión aérea de Cozumel. Actualmente WestJet ofrece vuelos a la Isla desde Canadá (Toronto y ahora Calgary), como parte de su expansión a destinos de sol y playa, operando rutas estacionales.

También participaron en la recepción José Elías Farah Ceh, director de Turismo de Cozumel; Jazzmín Janet López Be, gerente de Estación en Cozumel de WestJet; María Fernanda Vargas González, segunda regidora y presidenta de la Comisión de Turismo; Pablo Aguilar Torres, representante en Cozumel del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; Iva Jacob Torres Guadarrama, de la comandancia del Aeropuerto de Cozumel Agencia Federal de Aviación Civil, y Pablo Esteban Arjona Ortiz, administrador del Aeropuerto de Cozumel.