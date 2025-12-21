Guerrilla del ELN anuncia tregua en Colombia por Navidad

La guerrilla del ELN anunció el domingo una tregua "unilateral" en Colombia frente a las fuerzas del orden estatales por las festividades de Navidad y fin de año, según un comunicado difundido por el grupo rebelde.

La medida ocurre pocos días después de un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con drones y explosivos, que dejó siete soldados muertos y 30 heridos en una base militar en el norte del país.

La dirección nacional del ELN ordenó "a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado", señala el comunicado.

El cese del fuego iniciará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026.

"Aclaramos que no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población", anotó la guerrilla.

Esta semana los rebeldes decretaron un confinamiento de civiles y amenazaron a las fuerzas del orden en regiones bajo su dominio.

Los diálogos de paz entre el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro y el ELN están suspendidos desde 2024.

"Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia", escribió en X Iris Marín, titular de la Defensoría del Pueblo.

Agregó que en las acciones del ELN se observan "daños sostenidos a la población civil".

La defensora expresó que el cese "debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados" con los que el ELN está enfrentado.

Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una política bautizada como "paz total" para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

Sin embargo, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.