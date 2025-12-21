Películas de Navidad imperdibles en streaming: dónde verlas esta temporada

Durante la temporada decembrina, las plataformas de streaming concentran buena parte del consumo audiovisual con películas navideñas que se repiten año con año en los listados de lo más visto.

Entre clásicos, comedias románticas, animación y estrenos recientes, estas son algunas de las cintas más populares y las plataformas donde actualmente pueden encontrarse.

Clásicos imprescindibles

Mi pobre angelito, disponible en Disney+.

El Grinch, disponible en Amazon Prime Video y HBO Max (según región).

Elf, disponible en HBO Max.

¡Qué bello es vivir!, disponible en Amazon Prime Video (en renta o incluido según catálogo).

Comedias y romance

The Holiday, disponible en Netflix.

Realmente amor, disponible en Amazon Prime Video y Netflix (según país).

Last Christmas, disponible en Netflix.

Ni en tu casa ni en la mía, disponible en Amazon Prime Video.

Animación y cine familiar

Klaus, disponible en Netflix.

El extraño mundo de Jack, disponible en Disney+.

El expreso polar, disponible en HBO Max.

Crónicas de Navidad, disponible en Netflix.

Acción con espíritu navideño

Duro de Matar, disponible en Star+ y Amazon Prime Video (renta).

El regalo prometido, disponible en Disney+.

Nuevas adiciones populares

The Holdovers, disponible en Amazon Prime Video.

Familia revuelta, disponible en Netflix.

Candy Cane Lane, disponible en Amazon Prime Video.

Aunque los catálogos se actualizan cada año con nuevos estrenos originales, estas películas mantienen un alto volumen de reproducciones durante la temporada decembrina, consolidándose como parte del ritual navideño en streaming.