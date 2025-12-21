Aterriza en Querétaro el primer vuelo directo procedente de Madrid

Querétaro, Qro. La aerolínea española Iberojet inauguró la ruta Madrid-Querétaro, cuyo primer vuelo llegó -cerca de las 22:30 horas del 20 de diciembre- al Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), procedente del Aeropuerto Adolfo Suárez.

Tras el aterrizaje, el director comercial de Iberojet, Mario Domínguez Vázquez, mencionó que el vuelo representa un hito, al tratarse de la primera ruta directa entre Querétaro y Madrid.

“Estamos viviendo un hito histórico entre Querétaro, toda la zona del Bajío y España. Somos una compañía del grupo Barceló y nuestro primer vuelo fue a Cancún. Y estamos muy contentos de unir esta región que está culturalmente muy arraigada a España”, declaró.

La consolidación del vuelo requirió de casi un año de gestiones para generar un puente aéreo con España, país que es el segundo socio comercial del estado, declaró el gobernador Mauricio Kuri González.

“España y México tenemos muchísimo en común. (…) Nos une mucho, nos une mucho más que la parte comercial que tenemos, que para Querétaro es muy importante, España es nuestro segundo socio comercial, cada vez más empresas españolas buscan ponerse en Querétaro”, expresó.

El vuelo también representa una conexión directa con la región Bajío, añadió el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado.

El diplomático contextualizó que la ruta se concreta frente a la participación que tendrá México como país invitado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur, 2026), también se enmarca en la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que compartirán Canadá, Estados Unidos y México.

“Me gustaría destacar la labor de Iberojet por seguir uniéndonos, los vuelos traen vidas, personas, historias y qué bonito que esta nueva historia se escriba con una ciudad como Querétaro. (…) Es la entrada el Bajío, especialmente en una fecha tan indicada, a cuatro días de noche buena, a punto de que México sea país invitado de Fitur, creo que esta es una palanca muy importante para darle relieve a este vuelo y a poquitos meses del mundial”, expresó.

El vuelo es operado con un Airbus 350-900, con capacidad para 432 pasajeros, precisó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

Este nuevo vuelo, ahondó, se suma a la oferta de vuelos internacionales que operan desde el AIQ, entre ellos a Houston, Dallas, San Antonio, Chicago, Detroit, Atlanta, entre otros.

Crece flujo de pasajeros

Entre enero y noviembre de este año, el AIQ transportó a 2 millones 1181,893 pasajeros, lo que significó un aumento de 17.6% en comparación con el año anterior.

Respecto al movimiento de carga aérea, el recinto movilizó 75,248 toneladas, un crecimiento anual del 6.3%; en este indicador se colocó como el cuarto aeropuerto con mayor tonelaje movilizado.